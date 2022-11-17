妙齡女花14萬自體抽脂豐臉 竟感染毀容顏面神經失調

台中孫姓女子花14萬元到整形診所做自體脂肪豐臉手術，事後卻感染發炎釀毀容、顏面神經失調，她控訴診所醫師手術器械消毒不完全求償100萬元；法院查，醫師經送衛福部鑑定手術過程符合常規，孫也自稱術後2周完全不敢洗臉，不能排除是她清潔不當導致，判駁回其訴，可上訴。

孫女主張，她2019年到診所接受脂肪移植手術，因王姓醫師的手術器械消毒不完全害她細菌感染，在臉部引發非結核性分枝桿菌發炎，後來到另家醫院看診才發現，她依網路搜尋資料可知，該症狀不常見，另衛福部鑑定書也提到，美容手術後併發該感染大多是手術器械消毒不完全。

孫表示，她後來接受治療、除疤費用，也認為是因診所醫師疏失，害她年紀輕輕就需承受毀容、顏面神經失調結果，精神大受打擊，依醫藥費、精神撫慰金等一共向診所、醫師求償100萬元。

診所抗辯稱，孫當時透過美容師介紹來諮詢做自體脂肪豐臉手術，王姓醫師說明後，孫同意花14萬元做手術另由診所加送背部抽脂，醫師替她抽脂填補前額、太陽穴、淚溝、鼻子及下巴等部位，術後給予衛教醫囑，孫來拆線也癒合良好並表示很滿意。

診所也說，孫女曾提到自己術後完全不敢洗臉，並自稱已2周沒洗，後來額頭腫脹懷疑感染，醫師也打算替她切開膿腫引流，但孫表示怕痛不敢，也沒遵照醫囑吃抗生素，醫師也本於職業道德退費、代付醫療費等13萬多元給她。

法院查，該案醫療事故先前由台中地檢署送請衛福部醫事審議委員會鑑定，結果認為醫師手術沒有不符常規之處，診所也履行告知相關說明義務，孫女也沒提出證據證明診所手術器械未完全消毒，且根據孫陳述術後2周不敢洗臉，不能排除是她對傷口照護、清潔不當所致。

法院認為，診所、醫師執行醫療行為沒有違反醫療常規，術後感染本為風險，也未見器械消毒不完全證據，認為孫女求償無據予以駁回。