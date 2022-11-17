金融海嘯想抄底「騙4客戶1億慘賠」投顧業務員得坐牢、賠7千萬

趙姓男子將客戶交給他的億元資金抄底投入股市，結果不僅慘賠，還得賠償客戶７千萬元。本報資料照片 2008年金融海嘯時因股市觸底，在證券投顧公司任職的趙姓協理，想要「抄底」進場卻缺乏資金，於是向4名客戶推薦多檔波動較小的基金，結果客戶匯款後，趙將近1.04億元資金匯到自己帳戶操盤，最後慘賠收場，等到客戶想要贖回資金才發現被騙，趙被依詐欺罪重判8年，民事部分則要賠償6996萬元，其中4820萬元投顧公司要負連帶賠償責任，可上訴。

趙男是高雄某間證券投顧公司的資深協理，長期幫客戶操作基金投資，頗受客戶信賴。2008年金融海嘯後，他想趁股市低點「抄底」進場，但手中資金不夠，於是向黃姓姊妹、黃姓男子、何姓女子等4名客戶，推薦投顧公司推出的基金商品，稱波動小，可以穩定獲利，讓客戶贖回其他基金後，連同閒置現金轉交給趙男投資。

其中，黃姓姊妹一家投入美金、新台幣5500萬餘元，何女交付118萬美金（約合台幣3568萬元）、黃男轉入40萬美金（約合台幣1241萬元），4名客戶合計交付給趙男1.04億元。

結果趙取得大筆資金後，沒將客戶資金投入公司推出的基金，反而轉入自己妻子及女兒帳戶，將客戶資金拿去炒股，趙還花了280萬元購買BMW名車送給小三開；為了取信客戶，趙還偽造其他客戶對帳單，製造獲利穩定假象。

只不過投入大筆資金，最後慘賠收場。前年3月新冠肺炎肆虐，黃姓姊妹擔心基金慘虧想要贖回，結果趙卻一再拖延，最後才坦承資金全被他拿去投資，高雄市調處獲報後，約談趙男到案，趙另供出還有黃姓男子、何姓女子等人資金也被他私自拿去投資。

高雄地檢署偵辦時，趙坦承未造假的對帳單，營造獲利假象，讓4名客戶將大筆資金交給他運用，檢方偵結後將他依詐欺罪起訴，高雄地院審理後，依詐欺罪重判8年，全案目前已進入二審。

黃姓姊妹花、何姓女子、黃姓男子另提刑事附帶民事求償，高雄地院審理時，考量部分求償金額已過請求權時效，另外趙曾拿公司文件給客戶填寫，公司也有責任，最後判要賠4人共6996萬元，其中趙男單獨賠償2176萬元，4820萬元部分則與任職的投顧公司負連帶賠償責任。