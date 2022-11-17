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人夫在外買房金屋藏嬌 小三被正宮抓包辯稱自己是房客

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓女子和1名已婚人夫交往常在臉書、IG上發文曬恩愛，對方林姓妻子察覺質問，老公才坦承在外養小三還買房和她同住，林不甘配偶權遭侵害對黃求償60萬元，黃辯稱和林的先生僅是房東房客關係，但法院審酌2人親密出遊合影如同情侶，顯非一般租客，判她應給付林30萬元，可上訴。

林女主張，先生去底因手術手機暫由她保管，驚覺黃女傳訊過來稱「老公，手術順利嗎！是否住院？」、「在想你」等語，林質問先生對方才坦承出軌，還在2019年1月買了1間房子在外和黃同住，彼此有不當男女關係，周邊住戶也常見2人出入。

林女還說，老公和黃及其女兒出遊親密合照、舉止互動親暱曖昧，先生並曾幫背部全裸的黃女刮痧拍照，顯見2人同居發生性行為，非一般房東房客關係，嚴重破壞她婚姻，對黃女求償60萬元。

黃女抗辯稱，對於LINE相關對話、裸露背部照片等人都不是她，並沒有和林的先生有不當接觸，自己只是和林夫承租房子，沒有不當接觸。

法院查，林妻有提出黃女和她先生合照的臉書、IG帳號上圖片為證，黃女雖辯稱林的先生是她房東，但根據2人經常帶小孩到餐廳、風景區合照，臉書上還附註「暑假尾聲陪小寶貝走走」、「慶祝大寶貝生日」等，顯然往來頻繁，非一般房東、房客關係可比。

法院也發現，黃女也在其IG帳號公開站在林夫的賓士車前照片，並寫上「爬爬走」，可見2人一起駕車外出，互動往來和男女朋友生活相當，難認是單純房東、房客。

法院考量，林女和先生結婚30多年，黃女卻介入破壞其婚姻，且和林夫交往時間非短、互動頻繁，判處黃女應給付林30萬元。

林女的先生在外買房和黃姓小三同住，法院認為黃侵害林女配偶權判賠30萬元。示意圖／ingimage
林女的先生在外買房和黃姓小三同住，法院認為黃侵害林女配偶權判賠30萬元。示意圖／ingimage

房東 房客 婚姻

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