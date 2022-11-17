虎豹潭溪水暴漲釀6死！女嚮導輕忽安全過失因「這原因」輕判
去年10月新北市虎豹潭溪水暴漲造成6死意外，基隆地方法院今天宣判，認定「天大地方自然文化有限公司」帶隊者蘇姓女嚮導，輕忽安全未善盡應注意之義務，過晚撤退有過失，但已給付被害人6人共600萬元賠償金，因此依過失致死罪輕判有期徒刑2年，緩刑5年。
去年10月16日，28名學生與家長參加「天大地方自然文化有限公司」舉辦的體驗課程；下午4時許返程途中遇溪水暴漲，正橫跨北勢溪「梳子壩」的多人被沖走，部分人爬上岸獲救，但鐘姓及陳姓男子、15歲陳姓少女、9歲蔡姓女童及11、8歲劉姓兄妹6人不幸溺斃。
判決指出，蘇女（61歲）有多年帶隊嚮導經驗，當天每位學生每堂課1600元費用，每位學生得有一位家長免費陪同，共14學生參加，成員有28學生和家長。
劉姓等6人於通過河床間砌石階梯「梳子壩」時，因水量瞬間暴漲而湍急，遭沖落北勢溪，致6人因溺水窒息而死亡。
檢方今年6月將蘇女起訴，認為她於路程中見雨勢漸大、溪水漸漲時，「有數次阻止憾事發生之機會，卻過晚撤退」，且無專業人員在最前方引導，釀6條人命。
法官判決指出，蘇女為「台灣欒樹班」活動帶隊者，並收取活動費用，負有隊伍領導、安全照護、緊急事故處理責任，案發當日雨勢過大，討論折返之際，未明確指示折返路線。
蘇女自隊伍最前方走至最後方時，未確保「不要通過河床間砌石階梯」訊息得以完整傳達給所有人，輕忽可能發生危險，顯有過失，造成6人死亡，導致被害人家屬遭受家庭成員驟然離世，天倫夢碎，且被害人多數為兒童。
法官說，蘇女坦承全部犯行，民事賠償雖未與被害人家屬達成共識，但已於審理時先履行給付被害人6人共計600萬元賠償金，告訴代理人同意給予減刑。審酌她犯後態度尚屬誠摯，有悔意，並盡其所能賠償被害人家屬。目前無業，已年逾60歲，家有母親及婆婆，判決有期徒刑2年，緩刑5年。
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