新竹縣議員候選人涉賄遭起訴 9名樁腳也自白犯行遭訴

新竹縣湖口鄉縣議員候選人范振龍涉嫌現金買票，不僅明碼買票，受賄者身分不同，買票價格還不同，只要是姓范的宗親，買票價格是一般選民的2倍，遭到檢方以涉嫌違反選罷法對范振龍提起公訴，另有9名樁腳自白犯行，同樣遭提起公訴。

檢察官蔡宜臻指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣政府警察局刑事警察大隊、少年警察隊、新湖分局、移民署新竹縣專勤隊共同偵辦這起縣議員候選人結構性現金買票案 ，今天偵查終結，包含范振龍在內，10人被依涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1 項對有投票權人交付賄賂罪嫌，提起公訴，不過另有32名受賄者，不起訴處分。

據檢方調查，范振龍登記參選新竹縣第2選區（湖口鄉）縣議員候選人，為求順利當選，從今年6月至10月初期間，請宗親、同時為新湖某球類協會范姓理事長，為其現金買票，並告知買票價格為范姓宗親1票1000元，若不是姓范的宗親則為500元。

范姓理事長允諾後，陸續經由宗親、球類協會系統，找來另外8名樁腳，為候選人范振龍蒐集受賄名單後回報，再由范振龍交付賄款給范姓理事長分送下去。

檢方是在搜集相當證據後，於10月24日指揮司法警察持法院搜索票，搜索涉案人住、居所10處，並拘提、傳喚涉案者到案，期間密集傳訊近50人，扣押及受賄者主動繳回的款項就有48萬多元。