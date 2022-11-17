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選前強化查賄制暴 警政署長黃明昭嘉勉花蓮基層員警
選舉進入倒數階段，檢警調積極打擊賄選，花蓮縣內至今已查出超過10件賄選案件，警政署長黃明昭昨天到花蓮，期勉警方繼續查賄制暴，維護治安平穩，也特別頒發獎勵金予花蓮港警總隊，肯定破獲人蛇集團，有效防止國人被詐騙出國打工，穩定社會治安。
警政署長黃明昭昨天率刑事警察局副局長黃家琦至花蓮縣警局，召開第2次選舉查賄制暴工作座談會，會中肯定花蓮警方及港警防治賄選的辛勞。
黃明昭表示，距離投票日愈近，是現金買票的高峰階段，除指示查賄務必注意賄選買票模式、成立行動蒐證小組、協調檢調單位協助、數位鑑識及落實案件向上溯源等偵查技巧，更要求針對轄區具暴力或幫派背景候選人強化注蒐，加強熱區制暴工作，維護選舉期間治安平穩。
花蓮縣警局長戴崇贒指出，7月起要求各單位加強各類賄選情資蒐報整備，及全力執行淨化選前治安工作，嚴查防止候選人以賄選手段影響選舉公正性，每周邀集相關單位主管主持查賄制暴工作會議，掌握各單位查賄制暴工作進度，並要求加強候選人集會、遊行及相關重要處所安全維護。
另外，黃明昭特別頒發獎勵金予花蓮港警總隊，肯定該隊於8月和10月下旬，實施全台2次大規模搜索行動，破獲以葉嫌為首從事人口販運的國際犯罪集團，防止國人遭騙出國工作，維護社會治安。
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