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竹山、國姓傳現金買票候選人否認 南投地檢聲羈禁見
投票日越近，賄選更密集。南投地檢署分別查獲國姓鄉許姓樁腳以5000元現金，涉嫌替某鄉代候選人買票；竹山鎮吳姓鎮民代表候選人同樣也現金買票。許姓樁腳訊後以4萬元交保，吳姓候選人因選民繳回3000元賄款，魏姓樁腳也承認，但吳堅決否認，檢方上午聲請羈押，並禁止通信、接見，以防串供。
南投地檢署檢察官吳慧文指揮警調偵辦國姓鄉許姓樁腳，11月初向國姓鄉民代表第三選區選民，交付5000元現金，要求支持某鄉民代表候選人，檢察官15日指揮搜索，通知許姓樁腳、選民8人到案，認為許姓樁腳違反罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌重大，諭知4萬元交保，選民訊後請回。
檢察官陳豐勳、蘇厚仁昨天指揮南投調查站和竹山警分局，偵辦竹山鎮吳姓鎮民代表候選人現金賄選，吳與魏姓樁腳從11月初，由他或由魏向選民以每票500元賄選，要求投票支持吳，檢警搜索4人1處所，拘提吳姓候選人，並通知選民14人到案，
檢察官漏夜偵訊，認為吳、魏兩人違反投票行賄罪嫌重大，部分選民已繳回賄款3000元，魏承認協助買票，檢方訊後以3萬元交保，選民請回。吳姓鎮代候選人堅決否認買票，檢方認為還有多名證人未到案，今天向法院聲請羈押並禁止通信、接見，以免串供，正待法院裁定。
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