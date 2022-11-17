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「支持阿姨一下」桃園某里長候選人出動投票部隊起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市桃園區某陳姓女里長候選人為求勝選，今年3月拜託友人遷戶籍到自己選區，遭檢警調查，訊後被認定涉犯意圖使特定候選人虛偽遷徙戶籍投票罪，因坦承不諱，今天起訴；桃園地檢署也接獲檢舉，指八德區某里長涉嫌從今年6月開始以民生物資綁樁，涉犯投票行賄罪，昨約談到案，訊後命20萬元交保。

檢警調查，桃園區陳姓女里長候選人今年2、3月間聯繫陳姓友人，電話中明確告知「我要跟你拿稅單，因為我要選里長，幾個朋友要遷入你家」等語，待陳姓友人答應後，再拜託賴姓友人遷入幫忙。賴姓友人基於2人多年情誼，除了自己戶籍之外，也以「阿姨對我們很好....可以的話，支持她一票」等語，勸兒子一起遷入。

偵訊時，陳女矢口否認，但借戶籍和遷戶籍的3名友人均坦承，而檢方也查出陳女友人雖將戶籍遷入，但居住地與工作地均不在戶籍地，認為其目的是單純支持陳女選舉，主、客觀上都有妨害投票的情形。

檢方認為陳女涉犯意圖使特定候選人當選虛偽遷徙戶籍取得投票權罪，答應借戶籍和遷戶籍的3名友人則涉意圖使特定候選人當選虛偽遷徙戶籍取得投票權未遂罪。檢方考量陳女3名友人坦承犯行，深表悔悟，因此予以緩起訴處分，緩起訴期間須支付公庫1萬到2萬元不等金額。

另外，檢方調查八德里長候選人買票案，查出某里長候選人自今年6月起在里內各社區多次分送口罩、雞蛋、柚子和養生茶等物，總金額超過30元，有行賄投票嫌疑，因此傳喚約談。

桃園市桃園區某陳姓女里長候選人為求勝選，出動投票部隊，今天被桃園地檢署起訴。本報資料照片
桃園市桃園區某陳姓女里長候選人為求勝選，出動投票部隊，今天被桃園地檢署起訴。本報資料照片

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