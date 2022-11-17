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他正在「下麵」 他卻伸出手去摸他的「下面」 法官判他緩刑　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
張姓男子在少年服務中心結識17歲少男，趁對方下麵時摸他下體，另尾隨被害人在廁所強行幫被害人口交，被訴3個性侵罪；台北地院審理，張認罪，賠對方8萬元，法官3罪判張應執行有期徒刑2年，緩刑4年。可上訴。

張姓男子在台北市某區少年服務中心認識被害人，依判決書，2020年5月27日下午5時許，張在服務中心4樓男廁內，與被害人相鄰使用小便斗如廁，以右手強行撫摸被害人陰莖，再強拉被害人的手觸碰自己的下體。

2020年5月27日晚間7時許，張在服務中心4樓廚房見被害人在煮麵，連續自被害人穿著運動短褲的腰部鬆緊帶處，伸手強行撫摸對方下體共4次。

2020年5月28日晚間6時許，張又在服務中心1樓男廁，尾隨被害人進入，被害人已有顧忌，轉進蹲式馬桶隔間廁所，張還是伸手將門擋住，自己也進入，先在被害人面前自慰，又將被害人的褲子拉下，強行張口含住對方下體。。

法官審理認為，張犯2個強制猥褻罪、1個強制性交罪，不過，他案發後與被害人談和解成功，已給付8萬元，加上他並不是極惡之人，依法減刑，並判他緩刑。

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