恨！假釋還殺2人死刑4度遭撤 被害家屬批執政者當幫凶

假釋犯陳福祥2015年在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，歷審四度判他死刑，最高法院去年12月又撤銷、發回。台灣高等法院更三審今辯論終結，陳希望法官給他自新的機會，死者蔡鎧陽的母親恨批陳假釋中還計畫殺人，堅持要判死刑。蔡母說自己不是法律人，但她兒子的事「我拚到底」，並批不該由少數人主導死刑議題。

假釋犯陳福祥2015年在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，四度被判死刑，但最高法院去年底又撤銷、發回。台灣高等法院更三審今辯論終結，死者蔡鎧陽的母親陳報意見，強烈要求判陳死刑。記者王宏舜／攝影

蔡母在庭上指責廢死團體近年來以「死刑冤獄」等理由募款，把錢拿還開記者會、出書，為窮凶惡極的死刑犯阻止死刑判決，卻沒人看到被害家屬一輩子的經濟困頓、受創的身心。

2015年1月13日，西門町峨眉立體停車場發生槍擊案，販毒集團成員蔡宗育、蔡鎧陽遺體疊在一起、陳屍轎車內，警方調閱監視器後鎖定天道盟不倒會分子陳福祥（45歲）追緝，陳11天後落網。法院認為陳再社會化可能性低，一審、二審、更一審、更二審皆判陳福祥死刑，最高法院仍撤銷發回更審。

最高法院指出，更二審如何認定陳福祥是為取得購毒款而佯裝毒品交易計劃殺害2人，又如何取捨陳自白部分，相關說明與卷證資料未盡相符，仍待調查釐清；陳福祥犯罪動機實情為何，原審有調查未盡、理由矛盾的違誤。另認為，更二審僅就陳犯罪情節達「最嚴重的罪行」，認為無須考量矯正可能性，直接選擇科處死刑，與公政公約規定、解釋意旨不符，理由不備。而更二審就台大醫院精神鑑定報告中存在的疑點未詳加調查，最高院認為有傳喚查證必要。

高院更三審準備程序時，陳的律師表示依最高法院兩次判決，可看出陳是臨時起意而非預謀，鑑定報告也認為他有矯治可能性；至於再犯可能性部分，最高法院也指原審未參酌陳復歸社會已是七旬老人，因此有教化可能性。

高院今開庭時，合議庭逐一提示證據資料，包括陳福祥就讀螢橋國小的輔導資料，引起蔡鎧陽的母親不滿。蔡母罵「調他小時候的資料做什麼？假釋中竟然還殺人，簡直膽大包天」；並認為蔡英文政府在當這些凶手的後台，陳才能活到現在。

蔡母堅持要判陳福祥死刑，並指死刑和無期徒刑不一樣，在我國「無期徒刑可以出來」，本案是指標，受害家屬都贊成判死。事發至今已過7年，但兒子的遺物還沒取回，她也希望能盡速發還。

檢察官論告時表示，陳福祥手段極為凶殘，他與兩名死者並不認識，卻先朝蔡宗育的頭、胸開3槍，不顧對方呻吟，再從背部補射3槍；接著又槍殺蔡鎧陽頭頸3槍，槍槍對準致命部位。檢方認為陳隨身攜帶手槍與子彈，造成2條年輕的生命殞落，被害家屬終生痛苦，罪無可逭，應處死刑。

在量刑辯論時，檢察官也認為陳沒因前案判刑而有警惕，法治觀念薄弱，應依法加重其刑。陳福祥今天幾乎不說話，多由律師代答，他希望法官「給我一個改過自新的機會」。

蔡母批評陳「不用演戲，每個死刑犯都是這麼演的」，稱是演給法官看，她因喪子而必須靠藥物度日，「傷害還不夠嗎？」她感慨在台灣被殺會死，但殺人不會死。審判長諭知2023年1月12日宣判。