高雄老字號商旅詐領旅遊補助 2年收上千人頭撈近200萬

高雄市刑大偵三隊發動搜索，帶回該間商旅現職、離職員工等人到案釐清。圖／警方提供 高雄一家老字號商旅涉嫌詐領秋冬旅遊補助，高雄市刑大日前發動搜索，帶回陳姓負責人、甯姓副總等11人，檢警查出該間旅館除詐領今年旅遊補助外，2019年也涉詐領，兩次總計詐領近兩百萬元旅遊補助款，據了解，陳姓負責人到案後，與員工11人全都坦承犯行，也願繳回犯罪所得，檢方複訊後請回，全案擴大釐清中。

政府為刺激國內旅遊市場，多次多出秋冬國旅補助，2019年9月1日至隔年1月31日間，「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，自由行旅客每房可請領1000元補助，今年補助則從7月15日至12月15日，每房可請領1300元。

檢警調查，該間老字號商旅陳姓負責人，先是向員工收取親友的身分證資料，利用人頭申請國旅補助，補助款核撥後，在與人頭對半拆分，2019年約申報900多筆，今年補助則申報800多筆，兩次合計申報1700多筆，包含高雄市以自有預算加碼部分，詐領金額粗估約近200萬元。

高雄市刑大偵三隊接獲線報，發現該間商旅客人未入住，卻藉機申報補助，循線擴大偵辦後，11月9日發動搜索，帶回公司帳冊及陳姓、甯姓幹部、員工等11人到案。