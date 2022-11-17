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高雄老字號商旅詐領旅遊補助 2年收上千人頭撈近200萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市刑大偵三隊發動搜索，帶回該間商旅現職、離職員工等人到案釐清。圖／警方提供
高雄市刑大偵三隊發動搜索，帶回該間商旅現職、離職員工等人到案釐清。圖／警方提供
高雄一家老字號商旅涉嫌詐領秋冬旅遊補助，高雄市刑大日前發動搜索，帶回陳姓負責人、甯姓副總等11人，檢警查出該間旅館除詐領今年旅遊補助外，2019年也涉詐領，兩次總計詐領近兩百萬元旅遊補助款，據了解，陳姓負責人到案後，與員工11人全都坦承犯行，也願繳回犯罪所得，檢方複訊後請回，全案擴大釐清中。

政府為刺激國內旅遊市場，多次多出秋冬國旅補助，2019年9月1日至隔年1月31日間，「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，自由行旅客每房可請領1000元補助，今年補助則從7月15日至12月15日，每房可請領1300元。

檢警調查，該間老字號商旅陳姓負責人，先是向員工收取親友的身分證資料，利用人頭申請國旅補助，補助款核撥後，在與人頭對半拆分，2019年約申報900多筆，今年補助則申報800多筆，兩次合計申報1700多筆，包含高雄市以自有預算加碼部分，詐領金額粗估約近200萬元。

高雄市刑大偵三隊接獲線報，發現該間商旅客人未入住，卻藉機申報補助，循線擴大偵辦後，11月9日發動搜索，帶回公司帳冊及陳姓、甯姓幹部、員工等11人到案。

據了解，該間商旅陳姓負責人等人到案後，坦承利用人頭詐領補助，其他員工也承認協助公司收取親友身分證，全案依詐欺罪將11人移送高雄地檢署，檢方複訊後，陳姓負責人等接連請回，至於詳細詐領數字，正由檢警依據該商旅帳冊逐一清查。

高雄市刑大偵三隊發動搜索，帶回該間商旅現職、離職員工等人到案釐清，粗估該間商旅共詐領近二百萬元補助款。圖／警方提供
高雄市刑大偵三隊發動搜索，帶回該間商旅現職、離職員工等人到案釐清，粗估該間商旅共詐領近二百萬元補助款。圖／警方提供
高雄市刑大偵三隊發動搜索，帶回該間商旅現職、離職員工等人到案釐清，粗估該間商旅共詐領近二百萬元補助款。圖／警方提供
高雄市刑大偵三隊發動搜索，帶回該間商旅現職、離職員工等人到案釐清，粗估該間商旅共詐領近二百萬元補助款。圖／警方提供

國旅補助 高雄市 身分證

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