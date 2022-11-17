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強吻年輕女子遭判8月「社運醫師」柳林瑋今宜蘭入監執行

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

「社運醫師」柳林瑋因強吻女子遭判8月定讞，今天終於至宜檢報到入監執行。圖／聯合報系資料照片
「社運醫師」柳林瑋因強吻女子遭判8月定讞，今天終於至宜檢報到入監執行。圖／聯合報系資料照片
曾活躍於太陽花運動的「沃草」創辦人、社運醫師柳林瑋，2017年4月間因在座車上強吻年輕女子，遭最高法院依強制猥褻罪判刑8月定讞。柳男原本聲請移轉至宜蘭地檢署執行，日前又因生病向檢方請假，並向檢方改期，今天終於自行前往宜蘭監獄發監執行。

柳林瑋遭定讞後，除向北檢執行科聲請改往宜檢發監，以生病為由請假，另向法院聲請再審，持自行測謊報告資料希望能啟動再審，但高等法院表示，聲請再審不影響執行入監，因此不得作為暫緩執行的理由。

柳林瑋先後因在洪仲丘事件中發起公民1985聯盟及參與太陽花運動成名。2015年他先藉著演講認識被害人，後來又在2017年4月15日，利用被害人對他的仰慕，佯稱自己近來成立醫療性臉書粉專「美的好朋友」，可以替被害人介紹工作相約見面。

隔天下午，柳林瑋開車載被害人時，竟開口表示自己到台北建國中學校園散步閒聊，不久遇雨返回車內，柳林瑋竟藉口精神緊張、壓力大，希望被害人可以抱抱支持，卻趁機強吻女方5、6秒，直到遭被害人推開才罷手。

高等法院認定，柳林瑋為逞私慾，未尊重被害人個人意願，恣意違反其意願妨害其身體及性自主決定權之行使，且犯後無悔意，依強制猥褻罪判刑8月，經最高法院駁回上訴，全案定讞。

【中央社／台北17日電】

前沃草執行長柳林瑋涉強吻女子，遭判刑8月定讞。柳林瑋以變更戶籍為由聲請至宜蘭地檢署報到，北檢予以同意，囑託宜檢執行。柳林瑋今天上午到宜檢執行科報到，發監執行。

被害A女於民國106年在臉書（Facebook）撰文指遭「L醫生」強吻，隨後提出告訴。另有女子看到A女臉書後，提到自己有類似遭遇。北檢偵辦後，發現除A女，另有2名被害女子，以3個強制猥褻罪起訴柳林瑋。

台北地方法院認定3名被害人所述非虛構，依3個強制猥褻罪，各判處柳林瑋8月、8月、9月徒刑，應執行1年6月徒刑。台灣高等法院認定柳林瑋強制猥褻A女，判刑8月；B女、C女部分因罪證不足，改判無罪。最高法院駁回上訴定讞。

柳林瑋在案件定讞後，以戶籍已遷至宜蘭為由，向北檢請求改至宜蘭地檢署報到入監；北檢檢察官審酌後同意請求，囑託宜檢執行。

檢察官原本發出傳票，要求柳林瑋於10月31日到案執行，但柳男以生病為由未到，檢方因此改期今天報到。柳林瑋上午到宜檢報到，發監執行。

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