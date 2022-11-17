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女法官出庭當父親的告訴代理人 不服遭評「未達良好」訴訟結果出爐！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／ingimage
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苗栗地方法院法官許蓓雯擔任父親傷害案件的告訴代理人，被認定違反法官倫理規範，前年職務評定改列為「未達良好」，她以司法院和苗栗地院為被告，提行政訴訟請求撤銷處分，台北高等行政法院認為處分沒有違誤，判她敗訴，可上訴。

許蓓雯2017年11月29日至2019年6月3日擔任父親的告訴代理人，曾被苗栗地院院長口頭警告，苗栗地院2020年職務評定仍為「良好」，司法院認為許蓓雯違反法官倫理規範，影響司法形象、人民對司法的信賴，改列「未達良好」。

許蓓雯提告主張，父親是傷害案件被害人，又不識字也不諳國語，她才依刑事訴訟法規定擔任父親的告訴代理人，僅在準備程序中代替父親陳述告訴理由，並非以律師身份受委任，她更在案件承審法官詢問職業時，被動表明法官身份後，主動解除委任，並無違反法官倫理。

另她認為縱使自己違反法官倫理規範，但情節輕微，且已被口頭警告，卻仍被評定「未達良好」，違反比例原則、最小侵害原則，請求法院撤銷處分。

司法院、苗栗地院指出，許蓓雯分別向雲林地檢署、雲林地方法院提出刑事委任狀，擔任父親的告訴代理人，並出庭陳述意見，具體爭執被告是否構成犯罪、聲請調查證據等，已經逾越「單純提供法律諮詢」的範疇，處分沒有違誤。

北高行指出，法官倫理規範明訂法官不得執行律師職務，並避免為輔佐人，僅無償提供家人、親屬法律諮詢、草擬法律文書例外；不論法官是否以律師自居，舉凡涉及法庭內活動，應一概限制。

判決指出，許蓓雯在父親案件偵查中、審判中擔任告訴代理人，不僅單純無償替家庭成員、親屬提供法律諮詢，確實已違反法官倫理規範，認為處分「未達良好」沒有違誤。

司法院 倫理 律師

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