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台中大甲再傳里長賄選 假救濟發1500紅包旁人高喊凍蒜
選舉倒數9天，台中市大甲區先前幸福里現任里長、候選人行賄遭起訴後，同區義和里現任里長洪黃素貞也涉嫌現金買票，台中地檢署接獲情資昨搜索，初步查出洪假借佛教團體發救濟金，卻要選民到她競辦領1500元紅包，旁人還大喊「凍蒜」，以洪涉犯行罪嫌嫌疑重大，命她5萬元交保。
台中地檢署表示，全案經主任檢察官陳信郎、檢察官屠元駿指揮調、警單位偵辦，因接獲檢舉指出義和里現任里長洪黃素貞透過關係，向某佛教團體人員遊說把今年「寒冬送暖活動」的救濟金改到她的競選總部發放。
之後洪姓里長再決定領取救濟金里民的名單，並親自通知符合資格的10位中低收里民，要他們11月7日下午到她競選總部領取每戶1500元的紅包，現場雖由該佛教團體發放，但在場人員會跟著喊「凍蒜」，以行求暗示收受救濟金的里民投票支持洪。
檢方說，接獲檢舉隨即展開蒐證、向法院聲請搜索票獲准，昨天指揮調、警人員兵分5路到洪姓里長住處兼競辦等5個地點搜索，同時傳喚洪女、佛教團體人員以及選民等一共16人到庭，也查扣紅包袋、領取救濟金名冊等證物。
檢方複訊後認為洪女犯嫌明確，涉犯選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，昨訊後命洪5萬元交保。
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