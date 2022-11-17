桃園里長選舉競爭激烈 桃檢偵破幽靈人口及賄選
桃園地檢署今天表示，桃園區同安里陳姓里長候選人，涉嫌以「幽靈人口」虛偽遷移戶籍方式妨害投票，今天起訴。另有八德區某里長後選人涉犯投票行賄罪嫌，以新台幣20萬元交保。
桃園地檢署發布新聞稿表示，桃園市桃園區同安里里長選舉競爭激烈，本次有4名候選人角逐，選舉單位在進行幽靈人口清查時，發現同安里有虛設戶籍不法情事。
桃檢調查，同安里陳姓里長候選人及3名友人，涉嫌以「幽靈人口」虛偽遷移戶籍方式妨害投票，認涉犯刑法第146條第2項妨害投票正確罪嫌，全案今天偵結，對同安里陳姓里長候選人提起公訴，其餘3人為緩起訴處分。
桃檢也說，另有八德區某里長候選人，為求順利當選，今年起多次向里民發放民生物資等贈禮行為，涉犯投票行賄罪嫌。檢察官昨天通知相關人等到案，訊問後，認為該候選人及2名樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知各交保新台幣20萬元、2萬元及2萬元。
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