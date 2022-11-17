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18歲經紀人「犯規」與公司小姐上床 被酒店幹部用球棒打到骨盆挫傷
18歲酒店經紀人與公司小姐上床，幹部認為違犯行規，以幫人討債名義用球棒將他毆打成傷，被害人不想告，但他母親不肯，台北地院認為，協調債務只是一個藉口，依傷害罪判酒店幹部有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。
酒店幹部是被害人的主管，因得知被害人與公司的小姐交往，還發生性行為，甚為憤怒。
檢方指控，2021年7月2日2時，酒店幹部在台北市林森北路辦公室質問被害人，被害人坦承與公司小姐交往，幹部即持木質球棒相向，將被害人打到骨盆挫傷，被害人母親知道後提告，幹部被訴。
幹部辯稱，只要求被害人處理債務，被害人到公司時已受傷，還建議對方要不要先去驗傷、去派出所備案，「他的傷不是我打的。」
被害人稱，幹部問他有沒有違反公司規定跟小姐不當往來，他回答有，結果幹部就生氣、動手，打完後還要他打電話籌錢還錢，後來他被警察帶離公司。
法官審理認為，被害人警詢時表示不願意提告，於偵查中被問及是否要提告則沉默不語，顯示被害人毫無提告之意，「如無意提告，何須故意污衊、栽贓」，認定酒店幹部犯傷害罪。
判決說，酒店幹部不滿經紀人違規，訴諸暴力，犯後否認犯行，未與被害人和解，量處他有期徒刑4月，諭知得易科罰金的折算標準。
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