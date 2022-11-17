快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

18歲經紀人「犯規」與公司小姐上床 被酒店幹部用球棒打到骨盆挫傷

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

18歲酒店經紀人與公司小姐上床，幹部認為違犯行規，以幫人討債名義用球棒將他毆打成傷，被害人不想告，但他母親不肯，台北地院認為，協調債務只是一個藉口，依傷害罪判酒店幹部有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

酒店幹部是被害人的主管，因得知被害人與公司的小姐交往，還發生性行為，甚為憤怒。

檢方指控，2021年7月2日2時，酒店幹部在台北市林森北路辦公室質問被害人，被害人坦承與公司小姐交往，幹部即持木質球棒相向，將被害人打到骨盆挫傷，被害人母親知道後提告，幹部被訴。

幹部辯稱，只要求被害人處理債務，被害人到公司時已受傷，還建議對方要不要先去驗傷、去派出所備案，「他的傷不是我打的。」

被害人稱，幹部問他有沒有違反公司規定跟小姐不當往來，他回答有，結果幹部就生氣、動手，打完後還要他打電話籌錢還錢，後來他被警察帶離公司。

法官審理認為，被害人警詢時表示不願意提告，於偵查中被問及是否要提告則沉默不語，顯示被害人毫無提告之意，「如無意提告，何須故意污衊、栽贓」，認定酒店幹部犯傷害罪。

判決說，酒店幹部不滿經紀人違規，訴諸暴力，犯後否認犯行，未與被害人和解，量處他有期徒刑4月，諭知得易科罰金的折算標準。

圖為警方配合執行稽查酒店業務，與案情無關。本報記者翻攝
圖為警方配合執行稽查酒店業務，與案情無關。本報記者翻攝

幹部 酒店 傷害罪

延伸閱讀

影／囂張黑幫！8煞當街押人 蒙眼銬手球棒伺候丟包

小貓叼「巨型蟑螂」上床貼臉磨蹭狂親 飼主崩潰：這貓是不是不能要了？

油漆工帶球棒到警局偵查隊 辯稱找友人防身 法官打臉

課業壓力大天天被罵 子陷「深海魚狀態」炸鍋抄球棒砸全家

相關新聞

強吻年輕女子遭判8月「社運醫師」柳林瑋今宜蘭入監執行

曾活躍於太陽花運動的「沃草」創辦人、社運醫師柳林瑋，2017年4月間因在座車上強吻年輕女子，遭最高法院依強制猥褻罪判刑8...

金融海嘯想抄底「騙4客戶1億慘賠」投顧得坐牢、賠7千萬

2008年金融海嘯時因股市觸底，在證券投顧公司任職的趙姓協理，想要「抄底」進場卻缺乏資金，於是向4名客戶推薦多檔波動較小...

虎豹潭溪水暴漲釀6死！女嚮導輕忽安全過失因「這原因」輕判

去年10月新北市虎豹潭溪水暴漲造成6死意外，基隆地方法院今天宣判，認定「天大地方自然文化有限公司」帶隊者蘇姓女嚮導，輕忽...

人夫在外買房金屋藏嬌 小三被正宮抓包辯稱自己是房客

台中黃姓女子和1名已婚人夫交往常在臉書、IG上發文曬恩愛，對方林姓妻子察覺質問，老公才坦承在外養小三還買房和她同住，林不...

新竹縣議員候選人涉賄遭起訴 9名樁腳也自白犯行遭訴

新竹縣湖口鄉縣議員候選人范振龍涉嫌現金買票，不僅明碼買票，受賄者身分不同，買票價格還不同，只要是姓范的宗親，買票價格是一...

嘉縣某鄉長候選人涉賄 被帶回訊問

嘉義地檢署今天上午指揮法務部調查局航業調查處高雄調查站持搜索票到嘉義縣某鄉長候選人住處、鄉農會等地進行搜索，並將鄉長候選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。