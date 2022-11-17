苗檢查獲首宗縣長選舉賄選案 9人請回或限制住居

苗栗檢方查獲縣長選舉餐會賄選案，檢察官偵訊後，9人分別請回及限制住居。圖／本報資料照片 苗栗檢方查獲縣長選舉層級首宗賄選案，張姓、謝姓男子涉嫌餐會賄選，檢察官訊後認定犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，2人連同到案說明7名選民，分別請回及限制住居，全案進一步偵辦中。

苗栗地檢署檢察官蔡明峰指揮調查局苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、竹南警察分局，偵辦男子張男、謝男竹南鎮以舉辦餐會方式，涉嫌為某縣長候選人賄選案，專案小組前天、昨天先後傳喚張、謝，及參與餐會7名選民到案說明。

檢察官複訊後，認為張、謝涉犯公職人員選舉罷免法第投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別請回及限制住居，7名選民也分別限制住居或請回，全案進一步偵辦中。

另案檢察官呂宜臻指揮苗栗縣調查站、竹南分局，偵辦呂姓樁腳涉嫌以每票1000元為竹南鎮鎮民代表某候選人賄選案件，專案小組昨天傳喚呂及6名選民到案說明，檢察官訊問後，認為呂涉嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見裁准，其餘人均請回。

苗栗地檢署指出，專責檢察官昨天起進駐各警察分局，得以機動、即時處理民眾檢舉賄選情資，嚴密查緝選舉犯罪，舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，檢方對於所有檢舉賄選案件均有嚴謹保密措施，請民眾勇於檢舉不法，檢舉專線0800-024099按4。