高雄偷拍狼被逮又再犯！手機搜出3千張照 硬碟藏百G影像

朱姓男子2年來偷拍女子裙底風光，警方在他手機發現3000多張照片，檢方複訊後今凌晨聲押獲准。圖／讀者提供 高雄31歲朱姓男子今年7月底偷拍服飾店女店員，被發現後逃跑，2天後朱在媽媽陪同下到案，結果離開派出所後，又接連再犯，10月18日在衛武營站偷拍時，被當場逮個正著，警方本月15日到朱男住處搜索，發現他手機竟藏有3000多張偷拍照，家裡還有100G偷拍檔案，時間長達兩年，遭偷拍被害人不計其數，檢方複訊後今凌晨聲押獲准。

今年8月朱男母親陪同到案時，對於受害的服飾店女店員頻頻道歉，想向女方尋求和解，稱他兒子因國考兩次沒上榜，加上考試日期接近，壓力大才會犯案。

當時在派出所製作筆錄時，朱供稱偷拍的手機已經被他丟棄，檔案都被刪除，由於缺少偷拍照片、影片佐證，警方詢後依妨害秘密罪將朱男函送地點署偵辦。

只不過遭逮後朱仍不見悔改，回家後繼續再犯，今年10月18日在衛武營捷運站，涉嫌偷拍一名女子裙底風光，當時他要逃跑時被見義勇為的路人攔下，手機被搜出大量偷拍影片及照片，該支手機即是他7月底犯案使用的IPhone手機。

當時朱男未經收押，出來後還是繼續再犯，多次在家具店、捷運站、文具店趁女店員、女顧客不注意時，將手機伸入裙底偷拍。直到11月12日偷拍時，警方接獲報案，釐清偷拍狼身分後才知道又是朱男，經報請高雄地檢署指揮，15日到朱男住處將他拘提到案。

據了解，檢警在朱男查扣的IPhone手機中，發現3300多張偷拍的影片及照片，另在朱男房間搜到的行動硬碟、隨身碟，發現100G偷拍而來的影片，從影片拍攝時間推估，朱男偷拍時間至少長達2年，受害人不計其數。

檢方根據朱男手機、硬碟中查扣的檔案，發現他曾有在色情網站下載影片記錄，且偷拍檔案數量龐大，是否有未成年被害人，或其他人性交、猥褻影片，需要進一步釐清。

由於朱有說謊紀錄，且曾在警方製作筆錄時，隱匿犯罪事證，檢方認為他有滅證、反覆再犯之虞，訊後聲押，今凌晨高雄地方法院審理後，裁定准押。