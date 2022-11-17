快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄偷拍狼被逮又再犯！手機搜出3千張照 硬碟藏百G影像

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

朱姓男子2年來偷拍女子裙底風光，警方在他手機發現3000多張照片，檢方複訊後今凌晨聲押獲准。圖／讀者提供
朱姓男子2年來偷拍女子裙底風光，警方在他手機發現3000多張照片，檢方複訊後今凌晨聲押獲准。圖／讀者提供
高雄31歲朱姓男子今年7月底偷拍服飾店女店員，被發現後逃跑，2天後朱在媽媽陪同下到案，結果離開派出所後，又接連再犯，10月18日在衛武營站偷拍時，被當場逮個正著，警方本月15日到朱男住處搜索，發現他手機竟藏有3000多張偷拍照，家裡還有100G偷拍檔案，時間長達兩年，遭偷拍被害人不計其數，檢方複訊後今凌晨聲押獲准。

今年8月朱男母親陪同到案時，對於受害的服飾店女店員頻頻道歉，想向女方尋求和解，稱他兒子因國考兩次沒上榜，加上考試日期接近，壓力大才會犯案。

當時在派出所製作筆錄時，朱供稱偷拍的手機已經被他丟棄，檔案都被刪除，由於缺少偷拍照片、影片佐證，警方詢後依妨害秘密罪將朱男函送地點署偵辦。

只不過遭逮後朱仍不見悔改，回家後繼續再犯，今年10月18日在衛武營捷運站，涉嫌偷拍一名女子裙底風光，當時他要逃跑時被見義勇為的路人攔下，手機被搜出大量偷拍影片及照片，該支手機即是他7月底犯案使用的IPhone手機。

當時朱男未經收押，出來後還是繼續再犯，多次在家具店、捷運站、文具店趁女店員、女顧客不注意時，將手機伸入裙底偷拍。直到11月12日偷拍時，警方接獲報案，釐清偷拍狼身分後才知道又是朱男，經報請高雄地檢署指揮，15日到朱男住處將他拘提到案。

據了解，檢警在朱男查扣的IPhone手機中，發現3300多張偷拍的影片及照片，另在朱男房間搜到的行動硬碟、隨身碟，發現100G偷拍而來的影片，從影片拍攝時間推估，朱男偷拍時間至少長達2年，受害人不計其數。

檢方根據朱男手機、硬碟中查扣的檔案，發現他曾有在色情網站下載影片記錄，且偷拍檔案數量龐大，是否有未成年被害人，或其他人性交、猥褻影片，需要進一步釐清。

由於朱有說謊紀錄，且曾在警方製作筆錄時，隱匿犯罪事證，檢方認為他有滅證、反覆再犯之虞，訊後聲押，今凌晨高雄地方法院審理後，裁定准押。

偷拍 捷運

延伸閱讀

選前10天到高雄輔選 羅智強：民氣集結將輪替高雄

柯志恩再出擊 砲轟高雄空氣品質是「韓規陳隨」無作為

柯志恩批衛武營開幕沒邀馬英九 綠委：請問找來討罵？

29歲男星「追蹤色情帳號」遭對方抓包　1.5小時後悲報

相關新聞

強吻年輕女子遭判8月「社運醫師」柳林瑋今宜蘭入監執行

曾活躍於太陽花運動的「沃草」創辦人、社運醫師柳林瑋，2017年4月間因在座車上強吻年輕女子，遭最高法院依強制猥褻罪判刑8...

金融海嘯想抄底「騙4客戶1億慘賠」投顧得坐牢、賠7千萬

2008年金融海嘯時因股市觸底，在證券投顧公司任職的趙姓協理，想要「抄底」進場卻缺乏資金，於是向4名客戶推薦多檔波動較小...

虎豹潭溪水暴漲釀6死！女嚮導輕忽安全過失因「這原因」輕判

去年10月新北市虎豹潭溪水暴漲造成6死意外，基隆地方法院今天宣判，認定「天大地方自然文化有限公司」帶隊者蘇姓女嚮導，輕忽...

人夫在外買房金屋藏嬌 小三被正宮抓包辯稱自己是房客

台中黃姓女子和1名已婚人夫交往常在臉書、IG上發文曬恩愛，對方林姓妻子察覺質問，老公才坦承在外養小三還買房和她同住，林不...

新竹縣議員候選人涉賄遭起訴 9名樁腳也自白犯行遭訴

新竹縣湖口鄉縣議員候選人范振龍涉嫌現金買票，不僅明碼買票，受賄者身分不同，買票價格還不同，只要是姓范的宗親，買票價格是一...

嘉縣某鄉長候選人涉賄 被帶回訊問

嘉義地檢署今天上午指揮法務部調查局航業調查處高雄調查站持搜索票到嘉義縣某鄉長候選人住處、鄉農會等地進行搜索，並將鄉長候選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。