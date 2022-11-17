好友相約跑山噪音超標 2人同行罰款加倍

豐原警分局上周六深夜會同環保局、監理站等單位共同實施「環、警、監」聯合稽查，共計攔檢16輛疑似改裝噪音車，其中8輛經檢驗不合格，共處17400元罰鍰，無照駕駛12件、未戴安全帽1件。圖／台中市警察局豐原分局提供 公老坪坐擁美麗夜景是豐原區著名的休閒景點，吸引許多民眾前往觀賞，但部分改裝車輛呼嘯而過所產生的噪音，嚴重妨害當地環境安寧。豐原警分局深夜會同環保局、監理站等單位共同實施「環、警、監」聯合稽查，共計攔檢16輛疑似改裝噪音車，其中8輛經檢驗不合格，共處17400元罰鍰，無照駕駛12件、未戴安全帽1件。

上周六晚間「環、警、監」進行聯合稽查，執行過程中，有2名男子自稱是好友相約跑山夜遊，2人騎乘的車輛經環保局現場實施噪音分貝檢測，均被判定不合格。除了各收下一張罰單，可能下次還要一起相約驗車，直呼得不償失。

豐原分局呼籲，用路人應秉持同理心，使用未符合標準之排氣管，除了噪音擾人，也是和自身荷包過不去；此外，山道非賽道，安全才是回家唯一的路，駕駛人切勿無照駕車或在道路上危險駕駛、競速，並隨時保持防禦駕駛觀念。