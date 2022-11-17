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警查獲32起地下賭盤！台中、PK盤最多 高雄今又爆
九合一選舉大選下周投票，警方在全台已破獲多處選舉賭盤。警政署長黃明昭今表示，警政署已查獲32件，查獲金額達到250多萬，以台中較多起、PK盤較多，今天也在高雄查獲一起重大選舉賭盤案件，將持續掃蕩；至於多少是境外資金？他表示目前未查獲境外資金。
立法院內政委員會今天邀集中選會、衛福部、內政部進行「11月26日九合一選舉及18歲公民權修憲案公民複決之整備及選務防疫規畫情形」專題報告。
民進黨立委湯蕙禎質詢時指出，民主政治一直以來是台灣相當引以為傲的精神與價值，但在選舉期間卻有不法集團，透過地下賭盤大賺選舉財，已經影響我國的民主選舉，甚至有勾結境外勢力的案例。
針對警政署今年已破獲多少地下賭盤組織及金額？在已破獲地下賭盤組織中，有多少組織勾結境外勢力，同時在這些境外IP中，多數是哪些國家？
黃明昭表示，截至目前已查獲32件，賭盤金額達到250多萬，以台中較多起、PK盤較多，今天也在高雄查獲一起重大選舉賭盤案件，將持續掃蕩；至於多少是境外資金？他表示目前未查獲境外資金。
至於多少是境外，他說，「沒有境外資金」，連續掃盪的是地下匯兌，很多都是境外的，包含博弈、詐欺，其他犯罪所得，匯入國內。
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