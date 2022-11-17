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嘉義地檢持續查賄 嘉義縣市3名樁腳交保

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地檢署持續查賄，嘉義縣市候選人3名樁腳交保。圖／本報資料照片
嘉義地檢署持續查賄，嘉義縣市候選人3名樁腳交保。圖／本報資料照片
嘉義地檢署查賄團隊偵辦嘉義縣朴子市、水上鄉及嘉義市候選人樁腳涉嫌賄選案，將市民代表與里長候選人侯姓樁腳、鄉代候選人陳姓樁腳及市議員侯選人呂姓樁腳等人，分別以10萬元、3萬元、5萬元交保。

嘉義地檢署表示，嘉義縣朴子市某市民代表及里長候選人聯合的侯姓樁腳涉嫌以投票給市民代表每票1千元、里長每票3千元向轄內選民買票，經執行搜索、傳喚、訊問後，認為涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，有羈押原因及必要性，昨晚向嘉義地方法院聲請羈押，法院訊問後，認為無羈押必要，交保10萬元，另到案選民6人均請回。

查賄團隊偵辦嘉義縣水上鄉某鄉代候選人陳姓樁腳，涉嫌透過鄰里關係，以每票5百元向選民買票案，執行搜索、傳喚、訊問後，認為涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，交保3萬元，到案選民10人請回。

另嘉義市西區某議員候選人的呂姓樁腳涉嫌以每票1千元向選民買票，經查賄團隊執行搜索、拘提、通知及訊問後，認為涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，交保5萬元，到案選民5人均請回。

地檢署提醒，11月26日係地方公職選舉投票日，距今不到10日，舉凡以禮品、餐宴、旅遊或金錢等好處，向選民換取選票的對價，都屬賄選行為，請候選人及選民切勿心存僥倖，地檢署仍將持續積極辦理查察賄選，請民眾共同維護公平選舉、杜絕不法。

嘉義 樁腳 投票 2022大選 嘉義縣選舉

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