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大早酒氣沖天！高雄宿醉男半年3度酒駕上路遭逮

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高市40歲潘姓男子12日上午騎機車行駛槽化線，巡邏員警見狀上前攔查，卻聞到潘男一身酒氣，酒測後數值高於法定標準，再查發現潘半年內已第3度酒駕遭逮，全案依公共危險罪移送偵辦。

仁武分局大華派出所員警12日上午7時許，執行巡邏勤務經仁武區本館路，看見潘男騎機車行駛在馬路邊緣槽化區，隨即上前攔查，卻聞到潘男酒氣沖天，立刻要求他進行酒測。

潘男向警方表示自己是昨晚喝的酒，喝了半瓶威士忌，並同時大量灌水漱口，警告訴潘男「你現在漱再多也沒用」、「會超過就是會超過」，潘男無可奈何只能配合酒測，測得呼氣值0.36，依違反公共危險罪現場送辦。

經了解，潘男在半年內已3度酒駕被逮，且碰巧都是在上午經仁武分局大華所警員巡邏查獲，分別為6月、10月，以及這次11月。原來潘男睡前有飲酒的習慣，然而飲酒過量，身體代謝不及，導致隔天起床身體仍有酒精濃度殘留。

仁武分局呼籲，駕駛人切勿認為飲酒後睡一覺，隔天就會無酒精反應，應注意隔夜宿醉勿行車上路，善用公共運輸、代駕或搭乘計程車，才能保障安全，避免觸法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

潘男表示是昨晚喝的酒，但酒測仍超過標準值，現場依公共危險罪送辦。記者林品君／翻攝
潘男表示是昨晚喝的酒，但酒測仍超過標準值，現場依公共危險罪送辦。記者林品君／翻攝

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