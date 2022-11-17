快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送月餅涉賄？三重立德里長候選人被約談 訊後10萬交保

聯合報／ 記者曾伯愷柯毓庭／新北即時報導

月餅示意圖／ingimage
月餅示意圖／ingimage
新北市三重區立德里長選舉競選激烈，現任周姓里長因涉貪改由其女代父征戰。不過，其對手陳姓候選人，日前卻被人檢舉，涉嫌以月餅禮盒賄選，警調前天帶回陳姓候選人及收賄對象偵訊，檢察官複訊後，諭令陳姓候選人10萬元交保。

新北市三重區立德里驚傳賄選，前天檢警調帶回涉案候選人，檢察官複訊後諭令10萬元交保。記者曾伯愷／攝影
新北市三重區立德里驚傳賄選，前天檢警調帶回涉案候選人，檢察官複訊後諭令10萬元交保。記者曾伯愷／攝影
據悉，新北市三重區立德里陳姓候選人（63歲），是新北市改制後首屆立德里長，之後連續二、三屆里長選舉皆敗北，今年捲土重來投入新北市第4屆里長選戰，想不到，疑因送賄月餅禮盒被人檢舉，前天被警調帶回偵辦，檢察官複訊後，諭令10萬元交保。

地方人士表示，新北市改制後，首屆立德里長陳姓候選人與現任周姓里長瑜亮情節日增，從第一屆里長選舉開始，兩人明爭暗鬥不斷，兩人纏鬥三屆里長選戰，陳雖選上首屆立德里長，卻在2、3兩屆里長選舉，敗給現任周姓里長。

不過2021年現任周姓里長被廉政署查獲，自2017年起虛報新北市「環保義工」每月餐點費、每年誤餐費，至去年被廉政署查獲為止，共虛報申請57筆餐點與誤餐費、貪走新台幣42萬餘元。

新北地檢署考量周姓里長在偵查期間坦承犯行，並繳回犯罪所得，且犯罪所得雖超過新台幣5萬元，但每筆貪汙金額均在5萬元以下，依貪汙治罪條例起訴，但請求法院依法減輕其刑。周受貪汙之累，這次地方選舉，改由26歲女兒代父征戰。

想不到，選舉剩下不到10天，周的競爭對手陳姓候選人，卻被爆出送賄月餅疑雲，遭警調帶回偵辦，檢察官複訊後，諭令10萬元交保。

月餅 2022大選 新北市選舉

延伸閱讀

基隆2名議員候選人參與活動發現金紅包 涉賄獲交保

屏東里長候選人結婚周年大宴賓客 逐桌請託涉賄3萬元交保

高雄里長候選人每票2千元涉賄 檢調聲押本尊及樁腳

通霄鎮長選舉涉賄引發議論 候選人「臉書交火」

相關新聞

強吻年輕女子遭判8月「社運醫師」柳林瑋今宜蘭入監執行

曾活躍於太陽花運動的「沃草」創辦人、社運醫師柳林瑋，2017年4月間因在座車上強吻年輕女子，遭最高法院依強制猥褻罪判刑8...

金融海嘯想抄底「騙4客戶1億慘賠」投顧得坐牢、賠7千萬

2008年金融海嘯時因股市觸底，在證券投顧公司任職的趙姓協理，想要「抄底」進場卻缺乏資金，於是向4名客戶推薦多檔波動較小...

虎豹潭溪水暴漲釀6死！女嚮導輕忽安全過失因「這原因」輕判

去年10月新北市虎豹潭溪水暴漲造成6死意外，基隆地方法院今天宣判，認定「天大地方自然文化有限公司」帶隊者蘇姓女嚮導，輕忽...

人夫在外買房金屋藏嬌 小三被正宮抓包辯稱自己是房客

台中黃姓女子和1名已婚人夫交往常在臉書、IG上發文曬恩愛，對方林姓妻子察覺質問，老公才坦承在外養小三還買房和她同住，林不...

新竹縣議員候選人涉賄遭起訴 9名樁腳也自白犯行遭訴

新竹縣湖口鄉縣議員候選人范振龍涉嫌現金買票，不僅明碼買票，受賄者身分不同，買票價格還不同，只要是姓范的宗親，買票價格是一...

嘉縣某鄉長候選人涉賄 被帶回訊問

嘉義地檢署今天上午指揮法務部調查局航業調查處高雄調查站持搜索票到嘉義縣某鄉長候選人住處、鄉農會等地進行搜索，並將鄉長候選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。