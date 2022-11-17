聽新聞
test
0:00 / 0:00
送月餅涉賄？三重立德里長候選人被約談 訊後10萬交保
新北市三重區立德里長選舉競選激烈，現任周姓里長因涉貪改由其女代父征戰。不過，其對手陳姓候選人，日前卻被人檢舉，涉嫌以月餅禮盒賄選，警調前天帶回陳姓候選人及收賄對象偵訊，檢察官複訊後，諭令陳姓候選人10萬元交保。
據悉，新北市三重區立德里陳姓候選人（63歲），是新北市改制後首屆立德里長，之後連續二、三屆里長選舉皆敗北，今年捲土重來投入新北市第4屆里長選戰，想不到，疑因送賄月餅禮盒被人檢舉，前天被警調帶回偵辦，檢察官複訊後，諭令10萬元交保。
地方人士表示，新北市改制後，首屆立德里長陳姓候選人與現任周姓里長瑜亮情節日增，從第一屆里長選舉開始，兩人明爭暗鬥不斷，兩人纏鬥三屆里長選戰，陳雖選上首屆立德里長，卻在2、3兩屆里長選舉，敗給現任周姓里長。
不過2021年現任周姓里長被廉政署查獲，自2017年起虛報新北市「環保義工」每月餐點費、每年誤餐費，至去年被廉政署查獲為止，共虛報申請57筆餐點與誤餐費、貪走新台幣42萬餘元。
新北地檢署考量周姓里長在偵查期間坦承犯行，並繳回犯罪所得，且犯罪所得雖超過新台幣5萬元，但每筆貪汙金額均在5萬元以下，依貪汙治罪條例起訴，但請求法院依法減輕其刑。周受貪汙之累，這次地方選舉，改由26歲女兒代父征戰。
想不到，選舉剩下不到10天，周的競爭對手陳姓候選人，卻被爆出送賄月餅疑雲，遭警調帶回偵辦，檢察官複訊後，諭令10萬元交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言