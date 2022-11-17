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靠違法回填廢棄物爽賺上百萬 連地主都親自開怪手來埋
高雄田寮何姓男子透過不法傾倒廢棄物來牟利，邀親友及另名土地承租人，以每車上千元不等的報酬，到自有土地傾倒廢棄物，2年多來爽賺上百萬，就連何男都親自開怪手來掩埋，此案去年遭檢警調查獲，於近日偵結，將涉案21人依廢棄物清理法起訴，相關廠商也依法開罰。
市府環保局與保七總隊於2020年3月發現田寮區多筆土地，遭棄置大批廢棄物；便移請橋頭地檢署偵辦，檢察官鍾葦怡會同相關單位組專案小組，經過一年多的蒐證，去年8月17日搜索何男、許女、吳男地主及柯姓土地承租人的住處，及6家涉案廠商；共傳喚何及廠商等15人到案。
檢警調發現，以何男為首的不法清運集團，自2019年間起，就讓清運業者棄置並回填營建、裝潢廢棄物在田寮區牛稠埔段的土地上，且部分掩埋位置，還擴及國有及私人土地。
另發現何男以每車每趟收取2000至5000多元不等的報酬，向清運業者收費，初估240趟次，若以每趟5000元計算，不法獲利可達120萬，就連何都親自駕駛怪手來掩埋廢棄物。
此案於近日偵結，檢方認何男等15人涉嫌重大，依廢棄物清理法第46條第3款等罪起訴；6家涉案廠商的負責人、受雇者及從業人員則依廢棄物清理法第47條開罰。
檢方認21名涉案人，偵訊時都坦承犯行、深表悔悟，也積極向市府環保局洽談和解與恢復環境，因此向法院建請給予適度量刑，適當時給予緩刑，以啟自新。
另何男傾倒廢棄物的範圍擴及國有及私有土地，涉嫌竊占、森林法等罪，他供稱，該土地自阿公時，就當魚塭沒測量，自此案曝光後才知道占用，也表明願恢復環境；因此是否涉及此罪，交由地院審理認定。
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