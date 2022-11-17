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中警抓8組頭開「市長盤」一關鍵報表可看六都簽注熱度
九合一大選將在下周投票，台中市警局在上月底至本月初，執行第二波掃蕩行動，查獲洗錢、賭博、地下匯兌案件109件，其中選舉賭盤有8件查獲8名組頭，經調查發現，組頭提供賭客每日更新的賠率表，上面有組頭收注的「歷史總投注」，看出6都賭盤的下注熱度。
經查，此次查獲開設選舉賭盤的組頭，部分過去就曾經營小型六合彩簽注站，組頭利用臉書社團為平台，開設以「賭盤下注」、「選舉賠率」為關鍵字的社團，提供有興趣的賭客加入，等到加入之後，組頭會留下通訊軟體LINE或其他通訊軟體的帳號，與賭客聯絡。
組頭與賭客搭上線之後，就會提供每日更新的六都市長賠率，以及「歷史總投注」，所謂歷史總下注量，就是組頭從開盤之下，收注數的總彙整，讓賭客知道下注熱度，已有多少資金在該賭盤輸贏，若賭客有興趣下注，組頭就會再提供賭客一組帳號，讓賭客入金，資力不雄厚的小組頭，每注以5000元為限，大組頭的話，則是以每注1萬元為限。
警方查扣到的賠率表格發現，六都中以台北市的簽注狀況最為熱絡，賭客總下注量高達4000注，台中市排名第二，也有破千注，其他4都的話，簽注數都在千注以下，非6都的話僅數百注，最低的僅百注，落差很大，研判是因台北市長為「三腳督」的三強鼎立狀況，選情比較難預測，所以組頭開盤口的意願就比較高。
八名組頭被台中市刑大查緝到案後，多對案情避重就輕，否認是組頭，強調自己也是被利用的人頭戶，不過警方根據蒐證的資料，還是依賭博、違反選罷法等罪，移送台中地檢署，檢方訊問後請回。
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