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台東1鄉代侯選人涉買票 檢方16日晚間聲請羈押禁見
台東地檢署偵辦1名鄉民代表候選人與樁腳共同現金買票，今傳喚19人到案，其中候選人犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕後，晚間向法院聲請羈押禁見，另2名樁腳犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，分別交保 3 萬元、1 萬元，其餘選民則請回。
地檢署表示，日前接獲情資鹿野地區有候選人疑似買票，檢察官邱亦麟即指揮調查站、刑警大隊及關山分局偵辦，調查到一名鄉代候選人與2名樁腳共同涉嫌 以每票2000元現金交付賄賂予選民。
檢警調今持法院搜索票前往鄉代候選人服務處及樁腳住處搜索，並傳喚鄉代候選人、樁腳及選民共19人到案。
經檢察官訊問後，認為候選人及2名樁腳違反公職人員選舉罷免法，其中候選人犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕後，向法院聲請羈押禁見，另2名樁腳犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，分別以3萬元、1萬元交保，其餘選民則請回。
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