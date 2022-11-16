酒駕害人車毀人亡自己也重傷 22歲BMW男裁定羈押禁見

李姓男子本月14日凌晨酒駕在台北市忠孝東路上競速，在行政院前忠孝東西路車行地下道追撞王姓駕駛的車，王被追撞後翻車，車毀人亡，台北地檢署依公共危險、妨害公務罪對李聲請羈押禁見，台北地院開庭後裁准。

22歲的李姓男子肇禍後，一度對趕往現場的員警大聲咆哮，還企圖奪警槍，遭警察開槍制伏，由於撞車時李受重傷，住進台大醫院開刀，今天出院即被檢察官傳喚，檢方認為他犯罪情節重大，祭強制處分。

檢警調查，李在醫院抽血酒測，換算出血液中酒精濃度高達每公升0.95毫克，事發當下，李遭員警以2槍擊中左大腿，今天下午他坐輪椅移送地檢署出庭，身著長袖帽T遮臉。

檢警調查，李姓男子共6男1女本月14日凌晨至夜店替朋友慶生，結束時，一行人乘2輛BMW轎車離開，李告訴檢警，他喝了2瓶威士忌，對於發生車禍的過程完全沒有記憶。 圖為台北地方法院。記者王聖藜/攝影

【中央社台北16日電】

台北市忠孝西路車行地下道14日凌晨發生3車疑似競速車禍，其中1車駕駛身亡；涉案李姓酒駕男子涉嫌襲警，遭開2槍逮捕，北檢今天聲請羈押禁見李男。台北地院深夜裁准。

台北地檢署檢察官認為，李男涉犯妨害公務、妨害公眾往來安全、酒駕致人於死等罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，因此聲請羈押禁見。

此外，檢察官先前已命令同案陳姓被告以新台幣1萬元交保，另將葉姓被告限制住居；另2名涉案少年，則由警方移送台北地院少年法庭。

鄰近行政院的北市忠孝西路車行地下道東往西方向14日凌晨4時20分許發生3車疑似競速車禍，造成其中1車翻覆；案發時台北市警察局中正第一分局員警在附近處理其它案件，聽到巨大撞擊聲響，立即趕赴現場。

警方發現，現場留有2輛肇事汽車，其中1車駕駛當場已無呼吸心跳，經送醫急救不治，同車乘客也受輕傷。

另1輛涉案汽車的李姓駕駛及乘客下車後突然攻擊員警，且身上有濃厚酒味；警方現場對空鳴槍示警無效，朝李男左大腿開2槍後壓制；李男送醫救護後，無生命危險，今天由警方移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康