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最高檢召開選舉查察聯繫會議 建議檢舉獎金免稅

中央社／ 台北16日電

最高檢察署今天邀請選監、司法機關召開中央選舉查察聯繫會議，決議中選會移民署正式加入選舉查察團隊，並建議加速檢舉獎金發放、提高檢舉獎金及獎金免稅，以提高民眾意願。

最高檢發布新聞稿表示，聯繫會議邀請中央選舉委員會副主任委員陳朝建、警政署長黃明昭、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松、移民署長鐘景琨等機關首長，針對強化選舉查察團隊戰力，進行意見交換及討論。

新聞稿指出，會中達成共識，中選會及移民署未來將參與選舉查察分區座談，藉此中選會可更瞭解各地選務，移民署對新住民文化較為瞭解，對新住民的反賄、查賄工作，必更能維護選舉公正；中選會及移民署均表示全力配合，正式加入選舉查察團隊。

最高檢表示，會議另做出多項決議，包括建請各單位建立管考機制，加快賄選檢舉獎金審核流程，儘速核發檢舉獎金；鄉鎮市長具相當重要職權與資源，檢舉獎金只有新台幣50萬元，實有提高必要。

會議並決議，中低收入戶因檢舉獎金匯入帳戶後，導致無法請領中低收入戶相關補助，甚至造成中低收入戶身分被取消，影響民眾檢舉意願，建議檢舉獎金免稅以提高民眾檢舉意願。

檢察總長邢泰釗會中表示，賭盤嚴重影響選舉秩序，惡性遠超現金買票，警察、調查單位應全力查察選舉賭盤案件，並積極扣押賭資向法院聲請沒收，徹底剝奪不法利得。

邢泰釗並指出，選舉期間務必謹慎，確保偵查不公開，並注意行政中立及保密，以免洩漏查賄情資，影響選舉查察；最後10天，請司法人員步步為營，順利平安辦好這次選舉活動，達到選賢與能目的。

移民署 中選會

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