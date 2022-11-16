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酒駕吊照再上路未裝酒精鎖 砂石車司機汽機車險遭拖吊
屏東一名砂石車司機因酒駕被吊銷駕照，重新考照後未依規定加裝酒精鎖遭罰，到監理站辦理分期後又未繳納，名下汽機車全遭法務部行政執行署屏東分署查封，最後一次繳清1萬多元罰款，車輛才免遭拖吊。當事人因此也才搞清楚，不管駕駛自用車或營業車都要裝酒精鎖，一個月租金4千元「貴桑桑」，悔不當初。
屏東分署表示，這名砂石車司機是於2020年在潮州被警攔獲，因先前酒駕被吊照，重新考照後砂石車未加裝俗稱酒精鎖的車輛點火自動鎖定裝置，因而被罰9千元，他辦理分期繳納後未再理會，連同其他交通違規罰單共滯欠1萬2千餘元，被移送執行。
屏東分署清查發現當事人名下還有一部汽、機車，迅即派承辦書記官到其戶籍地張貼封條，其家人眼看車子將被拖吊，才把滯欠款項繳清。
該名司機還說，以為酒駕吊照，重新考照後，只要在一輛車安裝酒精鎖一年就符合規定，他已在平常代步的小客車安裝酒精鎖，完全不知道砂石車也要裝，因此才受罰，酒精鎖一個月租金4千元，兩輛車都裝吃不消，悔不當初。
屏東分署表示，酒駕新法規定，酒駕吊照者，重新考照後一年內，不管駕駛自用車或營業車一律要裝酒精鎖，為避免部分駕駛人心存僥倖，今年還修法加重罰則處，一旦遭查獲可罰6萬至12萬元罰鍰，若僅加裝一輛，實際使用車輛未裝可罰1萬元至3萬元罰鍰，呼籲駕駛勿酒駕以免傷荷包。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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