屏東里長候選人結婚周年大宴賓客 逐桌請託涉賄3萬元交保

選舉投票日逼近，屏東地檢署查賄，再查獲恆春一名里長候選人，及第二選區議員候選人樁腳涉及賄選，其中，二選區議員候選人楊姓樁腳聲請羈押裁准，恆春涉賄里長候選人以結婚周年名義大宴里民，逐桌敬酒請託支持，檢方聲請羈押，法官諭知3萬元交保。

九合一大選，屏東檢方已查獲多起賄選案，候選人行賄手法多樣，除了以現金行賄，還查獲利用中秋節送禮，或以特製手工糕餅禮盒行賄。迄今已有4人遭羈押、20人涉案交保。其中，涉及鄉鎮市長賄選案件有5人交保，議員、鄉鎮市民代表等民代涉賄案羈押3人、交保1人，涉及村里長賄選涉賄案件羈押1人、交保14人。

檢方表示，恆春方姓里長候選人，利用結婚周年名義大宴賓客，席開8桌，每桌3千元無償宴請里民，餐會中逐桌敬酒表態參選，並爭取支持。

主任檢察官張鈞翔與檢察官鍾佩宇指揮警憲調偵辦，傳訊涉案里長、選民及相關證人到案釐清，掌握具體事證，因涉賄罪嫌重大聲請羈押。屏東地院羈押庭諭知3萬元交保。

另名涉賄的二選區議員楊姓椿腳，11月初在鹽埔鄉等地，以每票500至1000元行賄。主任檢察官張鈞翔與檢察官李忠勳指揮警調組成專案小組，並由檢察官周亞蒨、江怡萱、王奕筑協同辦案，經搜索扣得有關證據，認為楊姓樁腳涉嫌重大，且有勾串滅證之虞聲請羈押。屏東地院羈押庭裁准。