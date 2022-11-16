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紅燈異常閃爍！駕駛吃2700元闖紅燈罰單 法院撤銷原處分

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

廖姓男子不服開車行經台北市仰德大道三段，遭士林警方舉發闖紅燈，桃園市政府交通事件裁決處裁處2700元，並記違規點數3點，提起行政訴訟主張紅燈異常閃爍，非故意闖紅燈。士林地方法院認為，紅燈閃爍三次，足以讓用路人認知號誌故障，判決撤銷原處分。

判決指出，廖姓男子今年6月15日下午1時許，駕車行經台北市仰德大道3段路口，被士林分局永福派出所員警攔查舉發「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」經桃園市政府交通事件裁決處裁處罰鍰新台幣2700元，並記違規點數3點。廖男主張，開車行經仰德大道3段5巷前時，已明確減速，紅綠燈出現不特定閃爍異常，導致他無法正確判斷燈號。

法院勘驗警方提供的影片和廖男提供的影片認為，廖男的車輛未通過此路口的停止線前，路口號誌確已出現異常紅燈閃爍，閃爍次數達3次之多，足使一般用路人認知號誌可能故障；當時廖男確實減速等紅燈，看到紅燈熄滅後再加速通過停止線，正要通過停止線時，又見紅燈第三次閃爍，瞬間短暫急煞後再前進，廖男無故意闖紅燈，全案撤銷原判決。可上訴。

廖姓男子不服開車行經台北市仰德大道三段，遭士林警方舉發闖紅燈，桃園市政府交通事件裁決處裁處2700元，並記違規點數3點，提起行政訴訟主張紅燈異常閃爍，非故意闖紅燈。士林地方法院認為，紅燈閃爍三次，足以讓用路人認知號誌故障，判決撤銷原處分。圖／本報資料照片
廖姓男子不服開車行經台北市仰德大道三段，遭士林警方舉發闖紅燈，桃園市政府交通事件裁決處裁處2700元，並記違規點數3點，提起行政訴訟主張紅燈異常閃爍，非故意闖紅燈。士林地方法院認為，紅燈閃爍三次，足以讓用路人認知號誌故障，判決撤銷原處分。圖／本報資料照片

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