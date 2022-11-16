紅燈異常閃爍！駕駛吃2700元闖紅燈罰單 法院撤銷原處分

廖姓男子不服開車行經台北市仰德大道三段，遭士林警方舉發闖紅燈，桃園市政府交通事件裁決處裁處2700元，並記違規點數3點，提起行政訴訟主張紅燈異常閃爍，非故意闖紅燈。士林地方法院認為，紅燈閃爍三次，足以讓用路人認知號誌故障，判決撤銷原處分。

判決指出，廖姓男子今年6月15日下午1時許，駕車行經台北市仰德大道3段路口，被士林分局永福派出所員警攔查舉發「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」經桃園市政府交通事件裁決處裁處罰鍰新台幣2700元，並記違規點數3點。廖男主張，開車行經仰德大道3段5巷前時，已明確減速，紅綠燈出現不特定閃爍異常，導致他無法正確判斷燈號。