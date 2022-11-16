快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南里長候選人每票2千元涉賄選 法官裁定10萬交保

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢警調據報，錢姓里長候選人今年10月至11月間，親自或透過洪姓樁腳，以每票現金2000元，行賄其選區內選民，企圖影響選舉結果，昨天持搜索票扣得現金10多萬元，訊後聲押錢及洪姓樁腳，台南地院下午召開羈押庭，分別裁定10萬、3萬元交保。

台南地院指出，錢、洪坦承部分犯行，且經證人多人於檢察官訊問時具結後證述明確，並有通訊監察書及證人共主動繳回所收受賄款4萬元可佐證，足認錢涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1 項罪，犯罪嫌疑重大。

台南地院審酌，本案相關案情偵辦進度、犯案情節、罪嫌刑度，錢、洪於訊問時已坦承部分犯行及其權益的保障等情形，認具保當足保全本件的追訴、審判或執行，尚無羈押的必要，斟酌其身分地位、資力、犯罪情節輕重、有無犯罪所得等一切情狀，准予錢、洪各提10萬、3萬元保證金後釋放，駁回檢察官羈押及禁止接見、通信聲請。

台南地檢署檢察官蔡佰達10月間接獲玉井分局、市調查處檢舉某區錢姓里長候選人透過樁腳行賄的情資，經掌握具體事證後，檢方共同組成專案團隊調查。

昨天指揮台南警、調及南部機動工作站等，持搜索票前往錢住處執行搜索，扣得現金10多萬元等物，並拘提錢及洪姓樁腳1人，另傳喚沈姓樁腳及20多位選民，釐清案情。而收賄選民繳回賄款約4萬多元。

據調查，錢於10月至11月間，親自或透過洪姓樁腳，以每票現金2000元，行賄其選區內具有選舉權的選民，企圖影響選舉結果，檢察官訊問後認錢、洪姓樁腳均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，今天凌晨對錢、洪向台南地院聲請羈押禁見，另沈姓樁腳及選民1人各3萬元交保。

台南地檢署訊後聲押錢姓候選人及洪姓樁腳2人，台南地院下午召開羈押庭，分別裁定10萬、3萬元交保。圖／讀者提供
台南地檢署訊後聲押錢姓候選人及洪姓樁腳2人，台南地院下午召開羈押庭，分別裁定10萬、3萬元交保。圖／讀者提供

樁腳 台南市選舉 2022大選 賄選

延伸閱讀

高雄里長候選人每票2千元涉賄 檢調聲押本尊及樁腳

台西鄉農會理事涉嫌為鄉長候選人買票 共3人被逮

台西鄉長候選人樁腳涉現金買票 農會理事收押禁見

免費餐會、現金每票1000元 苗檢再查2賄選案

相關新聞

強吻年輕女子遭判8月「社運醫師」柳林瑋今宜蘭入監執行

曾活躍於太陽花運動的「沃草」創辦人、社運醫師柳林瑋，2017年4月間因在座車上強吻年輕女子，遭最高法院依強制猥褻罪判刑8...

金融海嘯想抄底「騙4客戶1億慘賠」投顧得坐牢、賠7千萬

2008年金融海嘯時因股市觸底，在證券投顧公司任職的趙姓協理，想要「抄底」進場卻缺乏資金，於是向4名客戶推薦多檔波動較小...

虎豹潭溪水暴漲釀6死！女嚮導輕忽安全過失因「這原因」輕判

去年10月新北市虎豹潭溪水暴漲造成6死意外，基隆地方法院今天宣判，認定「天大地方自然文化有限公司」帶隊者蘇姓女嚮導，輕忽...

人夫在外買房金屋藏嬌 小三被正宮抓包辯稱自己是房客

台中黃姓女子和1名已婚人夫交往常在臉書、IG上發文曬恩愛，對方林姓妻子察覺質問，老公才坦承在外養小三還買房和她同住，林不...

新竹縣議員候選人涉賄遭起訴 9名樁腳也自白犯行遭訴

新竹縣湖口鄉縣議員候選人范振龍涉嫌現金買票，不僅明碼買票，受賄者身分不同，買票價格還不同，只要是姓范的宗親，買票價格是一...

嘉縣某鄉長候選人涉賄 被帶回訊問

嘉義地檢署今天上午指揮法務部調查局航業調查處高雄調查站持搜索票到嘉義縣某鄉長候選人住處、鄉農會等地進行搜索，並將鄉長候選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。