台南里長候選人每票2千元涉賄選 法官裁定10萬交保

台南檢警調據報，錢姓里長候選人今年10月至11月間，親自或透過洪姓樁腳，以每票現金2000元，行賄其選區內選民，企圖影響選舉結果，昨天持搜索票扣得現金10多萬元，訊後聲押錢及洪姓樁腳，台南地院下午召開羈押庭，分別裁定10萬、3萬元交保。

台南地院指出，錢、洪坦承部分犯行，且經證人多人於檢察官訊問時具結後證述明確，並有通訊監察書及證人共主動繳回所收受賄款4萬元可佐證，足認錢涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1 項罪，犯罪嫌疑重大。

台南地院審酌，本案相關案情偵辦進度、犯案情節、罪嫌刑度，錢、洪於訊問時已坦承部分犯行及其權益的保障等情形，認具保當足保全本件的追訴、審判或執行，尚無羈押的必要，斟酌其身分地位、資力、犯罪情節輕重、有無犯罪所得等一切情狀，准予錢、洪各提10萬、3萬元保證金後釋放，駁回檢察官羈押及禁止接見、通信聲請。

台南地檢署檢察官蔡佰達10月間接獲玉井分局、市調查處檢舉某區錢姓里長候選人透過樁腳行賄的情資，經掌握具體事證後，檢方共同組成專案團隊調查。

昨天指揮台南警、調及南部機動工作站等，持搜索票前往錢住處執行搜索，扣得現金10多萬元等物，並拘提錢及洪姓樁腳1人，另傳喚沈姓樁腳及20多位選民，釐清案情。而收賄選民繳回賄款約4萬多元。