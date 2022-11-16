竹東鎮民代表候選人涉現金買票 竹檢偵結起訴

新竹地檢署偵辦竹東鎮民代表李姓候選人現金買票案，今天偵查終結，依違反公職人員選舉罷免法將李女起訴。

新竹地檢署今天提供新聞資料指出，檢察官吳志中指揮新竹縣政府警察局竹東分局，偵辦竹東鎮民代表李姓候選人現金買票案，李女了解轄區內的柳姓女子，是選區內具有投票權的選民，為圖順利當選，進行現金買票。

檢方表示，在11月8日，李女到柳女住處前，交付新台幣2000元，並口頭請託柳女投票支持當選，進行現金買票。

檢方表示，在蒐集證據後，當晚立即將李女拘提到案，經檢方訊問後，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，李女涉公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權人交付賄賂罪嫌，今天偵結起訴，另外，李女已於偵查中自白犯行，請求新竹地方法院依同法第99條第5項規定減輕其刑。

檢方表示，投票日最後階段，持續「賄選零容忍」的態度，從嚴從速偵辦各式介選的犯罪行為。