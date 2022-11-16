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他行經仰德大道遭警舉發「闖紅燈」 提行政訴訟法官1理由判免罰

中央社／ 台北16日電

廖姓民眾不服駕車行經北市仰德大道遭警舉發闖紅燈，主張紅燈異常閃爍令他無所適從。士院認為，號誌確有異常，不得據此舉發違規，日前判決撤銷罰鍰與違規點數。

士林地方法院判決書指出，廖姓民眾今年6月15日駕車行經台北市仰德大道3段與仰德大道3段5巷交岔路口，遭警攔查舉發闖紅燈，經桃園市政府交通事件裁決處裁處罰鍰新台幣2700元，並記違規點數3點。

廖姓民眾提起行政訴訟主張，他駕車接近事發路口時已明顯減速，但紅燈出現不特定閃爍的異常情形，導致他無法正確判斷燈號，並無違規之意。

法官勘驗警方提供的蒐證影片，發現事發路口的號誌顯示紅燈後，廖姓民眾駕車減速接近路口準備停車，但紅燈突然閃爍，接著熄滅近1秒才重新亮起紅燈。

判決指出，廖姓民眾看紅燈熄滅即駕車通過停止線，此時紅燈突然又閃爍一次，可見號誌當時已處於非正常運作模式，有極大可能已故障。

法官認為，廖姓民眾駕車尚未通過停止線前，多次出現紅燈異常閃爍情事，足使一般用路人認知號誌可能已經故障。

判決指出，廖姓民眾闖紅燈，但號誌設置模糊不清或相互矛盾將導致人民無所適從，若將行政機關不確實的行政作為歸責於駕駛人尚嫌嚴苛，違反明確性原則；本案路口號誌既已發生不正常運作情形，即不得再以此不正常運作的號誌作為舉發違規的依據，因此撤銷原裁罰。可上訴。

廖姓民眾不服駕車行經北市仰德大道遭警舉發闖紅燈，主張紅燈異常閃爍令他無所適從。 示意圖／ingimage
廖姓民眾不服駕車行經北市仰德大道遭警舉發闖紅燈，主張紅燈異常閃爍令他無所適從。 示意圖／ingimage

仰德大道 北市

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