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高雄里長候選人每票2千元涉賄 檢調聲押本尊及樁腳

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄橋頭地檢署查賄連發，檢警調5天前才偵辦美濃區邱姓里長候選人涉嫌以每票1000元代價，向選民要求投票支持，向法院聲請羈押獲准；近日又查出仁武區某里長候選人及樁腳以每票2000元的代價向選民要求投票支持，檢方認2名犯嫌重大、有勾串之虞，向法院聲請羈押。

橋頭地檢署主任檢察官陳竹君與檢察官謝欣如、鄭子薇、鍾葦怡、陳韻庭、施佳宏，11月14日至15日指揮法務部調查局高雄市調查處、仁武警分局及查賄專責隊仁武區某里吳姓里長候選人違反公職人員選舉罷免法案，共傳喚21人涉案人到案說明。

經查，吳姓里長候選人，透過陳姓樁腳以每票2000元的代價向選民要求投票支持；檢方認吳、陳兩人犯罪嫌疑重大，有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢方表示，10月24日起成立「選舉查察聯繫中心」由專責人員 24 小時接聽檢舉電話，對於檢舉人身份有嚴謹的保密措施，同時呼籲民眾勇於檢舉不法（檢舉專線0800 024099撥通後按4），地檢署也將秉持「無底限、無上限」的原則，持續嚴查速辦，共同為乾淨選舉努力。

高雄仁武區某里長候選人及樁腳以每票2000元的代價向選民要求投票支持，檢方認2名犯嫌重大、有勾串之虞，向法院聲請羈押（示意照）。記者陳弘逸／攝影
高雄仁武區某里長候選人及樁腳以每票2000元的代價向選民要求投票支持，檢方認2名犯嫌重大、有勾串之虞，向法院聲請羈押（示意照）。記者陳弘逸／攝影

樁腳 高雄市選舉 賄選 2022大選

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