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選前10天高雄爆幽靈人口遷戶籍 里長候選人夫婦收押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

九合一地方大選進入倒數，高雄市鹽埕區許姓里長候選人，和劉姓妻子遊說曾姓選民等36人將戶籍遷入選區，將戶口寄在樁腳戶籍，高雄地檢署昨發動搜索，帶回許姓夫妻在內等31人，檢方複訊後認為許男和劉姓妻子有串供之虞，向法院聲押禁見，今下午法院裁准。

雄檢主任檢察官董秀菁、檢察官陳建烈接獲幽靈人口情資，指揮鹽埕分局、高雄市刑大、高雄市調處、航業處高雄調查站、移民署高雄專勤隊等單位展開偵辦。

昨天檢警調見時機成熟，動員幹員至許男住處等12個場所搜索，帶回許男及劉姓妻子，另外傳喚陳姓樁腳、曾姓幽靈人口等31人到案，昨天經多名檢察官問訊後，認為許男與妻子利用幽靈人口，已觸犯刑法146條意圖使特定候選人當選。

據了解，該里這屆里長當選票數為457票，與落選者僅差113票，競爭也相當激烈，幽靈人口一次遷入36人，對於選舉結果影響不小，檢方認為許男等人利用幽靈人口助選，妨害選舉結果公正性。

檢方複訊後，認為許男和妻子有勾串共犯或證人之虞，今向法院聲請羈押禁見，高雄地院審理後，今下午裁定准押。至於陳姓樁腳及曾姓選民，分別各以10萬元、5萬元交保候傳，其餘選民均請回。

高雄地檢署偵辦里長候選人幽靈人口案，今向法院聲押獲准。記者張議晨/攝影
高雄地檢署偵辦里長候選人幽靈人口案，今向法院聲押獲准。記者張議晨/攝影

樁腳 檢察官

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