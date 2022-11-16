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台南機車騎士5年內第2次拒酒測 員警這疏失少罰18萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南黃姓男子去年11月13日晚間騎機車，行經安南區郡安與北安路口前，未依規定二段式左轉遭警攔下後拒測酒測，因他5年內第2次拒絕酒測及駕照經吊銷仍駕駛機車，開罰36萬6千元，黃不服提訴訟，法官認員警未依規定告知他加重處罰罰則，撤銷加重罰鍰18萬元，可上訴。

黃說，當天未依二段式左轉及未開啟機車燈光才會遭警攔查，因該路口的二段式左轉標誌懸掛在左邊的對向車道的紅綠燈旁邊，沒有注意看根本不會看到。他說，一時不查，並非故意不兩段式左轉。

他表示，要求開立填寫臨檢異議單，但員警拒不開立，未料，員警開立酒駕拒測罰單，無憑無據在罰單上填寫「酒駕拒測」，為何不是填寫「拒絕酒測」，於情於理於法不符。

警方指出，舉發員警當天晚間8時至10時擔服勤查兼交通執法勤務，8時53分許在北安與郡安路口，發現黃騎機車未依規定兩段式左轉及未依規定使用燈光，在北安路二段將黃攔查，過程中發現身上有酒味，即要求黃接受酒測，但黃消極拒測，經告知拒測法律效果共4次，黃仍拒測，依道交條例規定告發。

台南市府交通局指出，依市警第三分局員警製單舉發，黃事後向該局提出申訴，經請舉發單位調查結果，且有錄影採證光碟畫面佐證，認事證明確，今年1月10日依道交條例相關規定，認黃5年內第2次拒絕酒測罰鍰36萬元，駕駛執照業經吊銷仍駕駛機車罰鍰6千元，共計裁處36萬6千元罰鍰外，5年內不得考領機車駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。

台南地院指出，黃固有5年內第2次拒絕酒測違規行為，但員警對他酒測時，僅告知「拒測罰18萬，吊銷所有駕照，車輛移置保管，施以道路安全講習」未加重的拒測罰則，並未依規定告知5年內第2次拒絕酒測應加重罰鍰的具體處罰金額。因此，本件僅得於舉發員警告知的法律效果內裁罰黃。

台南地院表示，就黃5年內第2次拒絕酒測的違規部分，因舉發員警僅告知黃一般拒絕酒測的罰則，而未依程序規定告知黃加重處罰罰鍰金額，其中罰鍰逾18萬元部分，於法不符，自應撤銷。

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台南地院表示，因員警僅告知黃一般拒絕酒測的罰則，而未依程序規定告知黃加重處罰罰鍰金額，其中罰鍰逾18萬元部分，自應撤銷。圖／聯合報系資料照
台南地院表示，因員警僅告知黃一般拒絕酒測的罰則，而未依程序規定告知黃加重處罰罰鍰金額，其中罰鍰逾18萬元部分，自應撤銷。圖／聯合報系資料照

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