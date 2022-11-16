高市前議員詐領助理費低薪高報 女助理稱「自願」回捐涉偽證被法辦

民眾黨新竹市長候選人高虹安因助理將加班費回捐等問題，成為選戰焦點。國民黨高雄市前議員陳粹鑾因貪汙入監，卻遙控助理以借名申報、浮報薪酬的方式，詐領女兒、高雄市議員鄭安秝的助理費，今年2月被雄院重判10年5個月，法院審理時，其中一名鄭姓女助理，出庭改口助理費是她自願「回捐」給服務處，被檢方認定做偽證，不過考量她認罪，今處分緩起訴。

高雄市前議員陳粹鑾，涉詐領助理費被判刑十年五月，結果法院審理時，包含陳粹鑾在內，共有15人串供做偽證，由檢方偵辦中。聯合報系資料照

陳粹鑾詐領助理費一案，在法院審理期間多名人頭助理串供更改證詞，包含陳粹鑾在內，有15人在庭審時作偽證，企圖幫陳粹鑾等人脫罪，鄭姓女助理，具結後被公訴檢察官當場抓包，依職權簽分偵辦，另外14人，則有法院依職權告發，目前由雄檢偵辦中。

檢方調查，鄭女當時在調查局、地檢署偵訊時，稱她申報為公費助理後，將存摺交給陳粹鑾服務處的王姓辦公室主任，每月2萬2000元至2萬5000元薪水，是由王女至銀行領出後，再將「現金」薪水交給她，原以為申報助理費是2萬2000元，是離職後拿回帳戶，才發現薪水被「低薪高報」。

結果案件移審到了法院，鄭女出庭作證時又改口，稱她每月取薪資為2萬2000元，後來加薪至2萬5000元，但實際申報的助理費用，卻為3萬元及3萬5000元，差額部分則「回捐」給服務處運用，因偵查、庭審時具結證詞不同，被檢察官抓包。

不僅於此，陳粹鑾等人申報的人頭助理中，其中一名伍姓司機，因酒駕沒在服務處任職後，帳戶仍交由陳粹鑾等人申報公費助理，結果鄭女在法院作證時，具結稱伍男有在服務處任職，負責書寫輓聯，企圖幫人頭助理一案脫罪。

檢方認為，鄭女在法院做偽證，影響陳粹鑾一案在法院審理時的正確性，考量她在偵查時認罪，犯後態度良好，給予緩起訴處分，但要支付公庫８萬元，並參加法治教育兩場次。

陳粹鑾曾任兩屆市議員，她被控在2013年2月利用考察名義，帶家人外出旅遊，再拿著旅行社收據，向市議會請領3萬元考察經費，案經法院審理，2018年被判刑3年8月定讞，市議員一職交棒給女兒鄭安秝。

不過，陳在獄中仍遙控兒子與服務處王姓主任，製作不實助理名冊，詐領鄭安秝公費助理費用，包含她市議員任期在內，陳粹鑾與女兒8年多期間，涉貪約449萬餘元，今年2月被法院重判10年5月，至於鄭安秝，檢方偵辦時，認為她是在不知情情況下遭母親利用，處分不起訴。