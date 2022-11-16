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台西鄉農會理事涉嫌為鄉長候選人買票 共3人被逮

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣台西鄉農會65歲丁姓理事涉嫌為李姓鄉長候選人買票，以每票2000元對價交付賄款給70歲、62歲丁男，並要求2人協助發送賄款給其他選民；檢察官訊後認為，3人涉犯公職人員選罷法罪行重大，向法院申請羈押，法官裁定，65歲丁男羈押禁見，70歲丁男及62歲丁男已交代案情，諭令請回。

雲林地檢署檢察官林柏宇指揮偵辦發現，台西鄉鄉長李姓候選人的樁腳65歲丁男是台西鄉農會理事，以每票2000元對價，交付賄款給另2名樁腳被告70歲丁男、62歲丁男，要求協助發送賄款給其他選民，換取投票支持台西鄉鄉長李姓候選人。

經檢警調多日蒐證，昨天傳喚丁男等3人及相關受賄選民到案，在檢察官訊問，受賄選民共繳回5萬8000元，而丁男3人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票交付賄賂罪嫌重大，檢察官立即聲請羈押，法官裁定65歲丁男羈押禁見，而70歲丁男、62歲丁男2人因已交代案情，諭令請回。

雲林地檢署表示，向有投票權人行賄買票涉犯賄選重罪，賣票收賄亦有刑責，時值選舉期間，已投入大量人力查察賄選，更將於選舉前2日派遣檢察官進駐賄選熱點所轄分局，成立機動查賄隊伍進入村里，貼地查察，嚴查厲辦，民眾切勿以身試法。

雲林地檢署也說，任何人若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇國家民主政治素養。

台西鄉農會理事涉嫌為鄉長候選人買票，受賄選民共繳回5萬8000元。圖／雲林地檢署提供
台西鄉農會理事涉嫌為鄉長候選人買票，受賄選民共繳回5萬8000元。圖／雲林地檢署提供
台西鄉農會丁姓理事（左）涉嫌為李姓鄉長候選人買票。圖／雲林地檢署提供
台西鄉農會丁姓理事（左）涉嫌為李姓鄉長候選人買票。圖／雲林地檢署提供

賄選 檢察官 賄款

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