抽菸被阻弒母僅判8年刑 男：媽媽的大腸需要呼吸

張姓男子不滿在家抽菸被母親管教，持刀朝母親刺殺6刀，還劃傷前來勸阻的姊姊，新北地方法院依殺害直系血親尊親屬罪判他8年徒刑，傷害部分處4月得易科罰金之刑，刑之執行完畢後監護4年。檢方上訴，台灣高等法院今行準備程序，法官問張是否殺害母親，他回答「本來是要刺腹部，因為大腸需要呼吸」。

張姓男子（43歲）患有思覺失調症，為新北市衛生局列管二級人口，去年12月17日他在家中抽菸，被母親勸阻後不滿，進廚房拿水果刀，在廚房門口朝母親刺殺6刀。張母右胸、上腹、右大腿等多處刀傷，張的姊姊在房間聽聞爭吵聲查看，上前阻止張，也被他劃傷，右臂、左手掌有撕裂傷。

姊姊見母親倒下、大出血，連忙報警，張母因傷重，到醫院前就死亡。張在警方逮捕後坦承後悔犯案，稱「覺得沒有人愛我」。檢方認為他未念及母親含辛茹苦將他拉拔長大，僅因不滿母親管教他抽菸等細故就痛下殺手，還拿刀朝母親多處要害刺傷，手段極為凶殘，建請法官從重量刑。

新北地院認為張有協助母親送醫，母子關係還不致不睦地步，但他先前就有違反家庭暴力防治法（家暴前妻）、傷害前科，可見素行偏差。張從33歲起長期罹患思覺失調症，出現妄想、幻聽、言詞欠缺邏輯等狀況，整體智力表現落在邊緣至輕度智能缺損範圍，思覺失調症處於惡化狀態，認知判斷與控制能力明顯受損。

張弒母傷姊，且未能獲得原諒，但一審認為張還知坦承犯行，審理時也說「我願以死刑來補償我對姊姊和母親的傷害」，可見有悔意，沒重判。

檢察官認為一審量刑過輕，就弒母部分上訴，高院今行準備程序。張表示他是一個顧家的人，平時有在拜神明，希望能和母親再到行天宮拜拜。張接著不知所云，當法官敘述犯罪事實時，他突然表示「我跟布魯斯威利上宇宙吃飯，有去製造藥」，並表示會殺害母親是因為「她的大腸需要呼吸」。

張告訴法官「大腸是重要的器官」，並指這是「周紹平」告訴他的，「周紹平就是大腸」。張向法官說「我不怕死」，法官表示沒有要問他這個問題，只是要確認是否殺害母親。

在庭上，張姓男子神態自若，自比為皇帝，並稱原本在家有痔瘡，因做了好事，「法院有幫助我」。高院定12月8日審理。

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