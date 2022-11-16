恐嚇勞動部「我懂做手榴彈」 國立大學研究生遭起訴

林姓男研究生不滿向勞動部申辦業務等候過久，寫電子郵件到勞動部為民服務信箱，文中提及「我已經知道怎麼做簡易手榴彈」。台北地方檢察署今天偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴林男。

檢警調查，林男就讀台北市某國立大學，他先前曾到勞動部臨櫃申請許可文件，返家等待多日後未獲勞動部通知結果而不滿。

林男涉嫌於8月間寄送郵件到勞動部為民服務信箱，文中提及「我已經知道怎麼做簡易手榴彈」。勞動部人員獲悉後報警處理，警方循發信網際網路協定（IP）位址追查，懷疑是林男所為，進而比對勞動部監視器畫面與相關證人指證，將林男移送法辦。