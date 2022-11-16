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苗栗婦褥瘡身亡！一家六口全依遺棄致死送辦 二審判無罪
苗栗縣洪姓婦人在前年10月間因跌倒後長期臥床，需家人照料，洪婦在同年底被發現無生命跡象，檢警相驗後，查出洪婦併生20公分巨大褥瘡引發敗血症是死因，洪婦丈夫、子女等6人遭依遺棄致死罪送辦，一審認洪婦家人無故意，判無罪，二審昨仍維持原判。
判決指出，苗栗縣洪姓婦人在前年10月間跌倒後行動不便、長期臥床需要家人照顧，照料工作由洪婦的戴姓丈夫，以及同住的兩名兒子輪流餵食、更換尿布、翻身、擦洗身體，不過同年12月5日，洪婦被家人發現，沒有生命跡象，嚇得趕緊通報警、消到場。
不過救護人員到場確認，洪婦已明顯死亡，沒有送醫，全案經檢察官、法醫相驗後，認為洪婦下背有20公分乘以16公分大的褥瘡，該褥瘡膿傷沿生瘻管、侵入後腹腔腹肌，引發血栓造成敗血症身亡。
檢方認定戴男與子女等6人，明知洪婦是無自救力支人，卻沒有提供生存必要的扶助、養育與保護，導致洪婦身亡，依遺棄致死罪起訴。
不過戴男等人都否認犯行，辯稱不是醫療專業，平時都有照料洪婦，按時餵食，甚至洪婦傷口也有購買藥品塗抹，而且洪婦有告知不願就醫，認為是一般擦傷，所以就沒送醫。
一審根據法醫解剖報告，發現洪婦有食物殘留，死前3、4小時仍有被餵食，體格非體瘦如柴，傷口有塗抹藥物跡象，再加上洪婦家人發現洪婦無生命跡象後，也撥打119求援，依照消防員指示，對洪婦施以心肺復甦術，認定戴男等6人無遺棄致死故意，判無罪，二審昨宣判，仍維持一審認定，判無罪。
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