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挨告開庭出示假合約 「Akemi、安妮前經紀人」罪加一等

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

名模Akemi及俄羅斯女藝人安妮前經紀人趙崇伶，遭控於2017、2018年間，藉口籌辦韓團「VIXX」來台演唱會詐騙投資人約1600萬元。不料趙女竟在法院開庭時，為了脫罪出示假協議書被法官抓包，詐騙部分因此遭重判6年，另有6個月得易科罰金。同時法官依職權向檢方告發，台北地檢署今依偽造文書將罪加一等的趙女起訴。

趙崇伶原為汎迪娛樂、汎迪國際廣告及麥斯平方文創負責人，2017年起，趙女因財務出現狀況，先在年底謊稱要舉辦天團「玖壹壹」和韓團「BTOB」演唱會，詐騙投資人400萬元，該案已判刑1年4月定讞。

後來又有投資人出面提告，指稱趙崇伶在2017年間，同樣佯稱籌辦韓星蘇志燮來台見面會及VIXX台灣演唱會，詐騙投資人600萬元；隔年她又騙走歌迷VIXX、劉德華及林俊傑演唱會門票款項共4萬多元，上述兩案均在法院審理中。

不料開庭時，趙崇伶為了脫罪，竟拿出一份偽造的協議書，辯稱確實有和韓國HY公司簽約，取得VIXX演唱會的主辦權，經法官函詢2017年間曾主辦VIXX演唱會的演藝公司，發現當年VIXX隊長等人因兵役問題無法離開韓國，不可能以完整成員簽立合作協議書，因此揭穿趙女開庭出示假證據犯行，但趙女對此矢口否認。

名模Akemi及俄羅斯藝人安妮前經紀人趙崇伶佯稱籌辦韓團、韓星來台演藝活動詐財，卻在開庭時出示假協議書被法官抓包罪加一等。圖／翻攝安妮 Annie臉書
名模Akemi及俄羅斯藝人安妮前經紀人趙崇伶佯稱籌辦韓團、韓星來台演藝活動詐財，卻在開庭時出示假協議書被法官抓包罪加一等。圖／翻攝安妮 Annie臉書

演唱會 詐騙

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