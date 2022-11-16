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台中南屯開7槍死1人 主嫌原重判10年半 今撤銷改判6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市樓姓男子在4年前受「閃D」羅男委託，將300萬元人民幣洗錢回台灣，樓找曹男處理，但出錯僅匯回100萬元，羅找樓「將錢處理出來」，樓因被控制，聯絡成員到場，但其中二人分持2槍在場開7槍，釀一死一重傷，樓被當殺人共犯，一審重判10年6月，更一審今宣判，僅認定樓涉犯傷害罪，判刑6月，可易科。

判決指出，樓姓男子在2018年間，接受綽號「閃D」的羅姓男子委託，要將從水房賺來的300萬元人民幣（合台幣1200萬元），透過地下匯兌洗錢，將人民幣換成台幣後，洗錢回台灣，樓找上有管道處理的曹姓男子，曹男找綽號「小派」的水商處理。

不過洗錢過程出差錯，部分款項遭對岸凍結，僅匯回人民幣100萬元（合台幣約400萬元），水商交給曹男後，曹男將錢交付給樓，但樓卻未交給羅男。

羅男認為該筆款項被曹、樓私吞，所以在2018年8月25日凌晨，找上曹男等人，在台中市南屯區一間店鋪2樓協調，曹男告知狀況，還稱部分匯回的100萬人民幣在樓手上，曹男派人將樓男載到現場，樓男被控制後，羅告知樓「如果這條錢沒處理出來，就處理你」。

樓男電話聯絡郭姓、楊姓男子等人籌錢到場，未料郭等人到場後，因樓男拒不進入談判的房間內，雙方拉扯時，樓一方郭姓、楊姓男子拿出2把改造手槍，在現場射擊7發，其中2發分別射中羅方的蔡男的頭部、腹部，另1發則射進古男右腹，蔡傷重不治，古則撿回一命。

全案一審時，認定樓以電話告知郭等人到場時，有謀議二人持槍到現場，依共同犯殺人罪，判刑10年6月，不過上訴二審後，合議庭卻認定，沒有證據顯示，樓知道郭等人會帶槍到場，認定證據不足，判樓無罪，最高法院發回更一審後，更一審今宣判，認定樓雖無共同謀議殺人，但由傷害犯意，改判6月徒刑，得易科，檢方可上訴。

台中市樓姓男子被控在4年前共同犯下槍擊殺人案，台中高分院今撤銷改依傷害罪判刑6月。圖／本報資料照
台中市樓姓男子被控在4年前共同犯下槍擊殺人案，台中高分院今撤銷改依傷害罪判刑6月。圖／本報資料照

人民幣 洗錢 殺人

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