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車輛一年拋錨一次好倒楣？ 警一查才知她詐領保險
林姓女子自前年起每年都出一次車禍，並向保險公司申請理賠；保險公司原以為林女是「特別倒楣」，但事後發現林女出車禍的地點都在遠離台北的偏遠山區，卻都固定找來位於新北市三重區的起重工程行道路救援，報警才知工程行是林女老公所開，林女與他合作詐領保險，被新北地檢署依詐欺罪起訴。
檢方調查，林女丈夫在三重開設起重工程行，林女2020年因車禍，找來丈夫開吊車吊掛翻掉的車輛，並因此申請保險理賠5萬3千元；隔年12月14日又因車輛拋錨申請道路救援，向保險公司申請理賠3萬6千元；今年1月又再因車輛拋錨申請道路救援，向保險公司申請理賠5萬7千元。
保險公司發現林女頻繁拋錨，且發生地點在大白山石礦運石道、南投縣信義鄉丹大林道等偏遠山區，卻找來新北地區的起重行拖吊，懷疑林女詐領保險金報警。
林女與丈夫坦承詐領保險金，但強調前年是真的翻車，稱當時林女在停車場練習倒車入庫，因旁邊沒有圍籬、操作不慎才會翻車，那時因向保險公司申請道路救援等不到，才會自己開吊車來吊；檢方以兩人曾申請道路救援為由採信其說詞，依兩個詐欺取財罪起訴。
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