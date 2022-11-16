快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

老翁偷摘5顆龍眼吃上竊盜罪 法院認情節輕微判免刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中69歲許姓老翁隨手偷摘何姓男子果樹上的5顆龍眼，對方調監視器報警抓人，檢方雖傳許未到但以他犯嫌明確依竊盜罪嫌聲請簡易判決處刑；法院認為，許偷的5顆龍眼價值甚低，許也有身心障礙、低收證明，認為依刑法第59條情堪憫恕減刑後猶嫌過重，依竊盜罪判他免刑，可上訴。

檢警調查，許翁去年7月10日下午1點多，徒手竊取何姓男子所有的龍眼樹上5顆龍眼果實，得手後隨即離去，何發覺遭竊報警處理，並出示相關監視器佐證，經台中第4分局移送台中地檢署偵辦。

檢方經傳喚許翁未到，因許當時在警方詢問時坦承偷龍眼，並有何男住家監視器拍到他偷摘龍眼的畫面等，檢方認為許犯嫌明確，偵結依竊盜罪嫌將許翁向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審理時，許男於調解程序由其代理人具狀表示，許患有第一類精神病，沒辦法理解其行為對錯。但法院發現，許當時在警詢時供稱，監視器畫面中騎機車的男子是他本人，摘取龍眼是準備晚餐後食用，大該摘了5顆。

法院指出，許陳述內容清楚，可按監視器畫面辨識自身行為與計算龍眼數量，無證據證明行為時有何因精神障礙或心智缺陷，致不能或辨識行為能力降低，不符合刑法第19條減刑要件。

法院也說，刑法第61條第2項規定，犯竊盜罪，情節輕微，顯可憫恕，認為依刑法第59條情堪憫恕減刑後仍嫌過重者，得免除其刑。

法院認為，許翁徒手竊取何男龍眼樹上的5顆龍眼，勘認竊得財物價值甚低，犯罪情節輕微，且許領有身心障礙、低收入戶證明，經斟酌犯罪情節、許翁學經歷等一切情狀後，依竊盜罪判他免刑。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

監視器 竊盜

延伸閱讀

客人來付錢了！10多人吃完就走沒給錢 老闆PO監視器畫面協尋「找到人了」

台南傳飼主山豬遭宰殺肢解 警嚴辦6人最高開罰200萬

身心障礙生求職因「三未」卡關 學者籲落實職涯輔導

涉嫌在4歲女童前性侵5歲姊姊 花蓮狼羈押禁見

相關新聞

虎豹潭溪水暴漲釀6死！女嚮導輕忽安全過失因「這原因」輕判

去年10月新北市虎豹潭溪水暴漲造成6死意外，基隆地方法院今天宣判，認定「天大地方自然文化有限公司」帶隊者蘇姓女嚮導，輕忽...

強吻年輕女子遭判8月「社運醫師」柳林瑋今宜蘭入監執行

曾活躍於太陽花運動的「沃草」創辦人、社運醫師柳林瑋，2017年4月間因在座車上強吻年輕女子，遭最高法院依強制猥褻罪判刑8...

北市酒駕競速釀1死...22歲男咆哮襲警挨槍出院 北檢隨即聲押

李姓男子14日凌晨，酒駕在北市忠孝東路上競速狂飆，行經行政院前忠孝東西路車行地下道，追撞王姓男子車輛，導致王男翻車喪命。...

外遇男不能提離婚 釋憲案激辯

民法規定造成婚姻破裂的一方無權提離婚，高雄少年及家事法院法官朱政坤和兩名出軌人夫質疑違憲，聲請釋憲。憲法法庭昨進行言詞辯...

金融海嘯想抄底「騙4客戶1億慘賠」投顧得坐牢、賠7千萬

2008年金融海嘯時因股市觸底，在證券投顧公司任職的趙姓協理，想要「抄底」進場卻缺乏資金，於是向4名客戶推薦多檔波動較小...

人夫在外買房金屋藏嬌 小三被正宮抓包辯稱自己是房客

台中黃姓女子和1名已婚人夫交往常在臉書、IG上發文曬恩愛，對方林姓妻子察覺質問，老公才坦承在外養小三還買房和她同住，林不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。