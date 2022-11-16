老翁偷摘5顆龍眼吃上竊盜罪 法院認情節輕微判免刑

台中69歲許姓老翁隨手偷摘何姓男子果樹上的5顆龍眼，對方調監視器報警抓人，檢方雖傳許未到但以他犯嫌明確依竊盜罪嫌聲請簡易判決處刑；法院認為，許偷的5顆龍眼價值甚低，許也有身心障礙、低收證明，認為依刑法第59條情堪憫恕減刑後猶嫌過重，依竊盜罪判他免刑，可上訴。

檢警調查，許翁去年7月10日下午1點多，徒手竊取何姓男子所有的龍眼樹上5顆龍眼果實，得手後隨即離去，何發覺遭竊報警處理，並出示相關監視器佐證，經台中第4分局移送台中地檢署偵辦。

檢方經傳喚許翁未到，因許當時在警方詢問時坦承偷龍眼，並有何男住家監視器拍到他偷摘龍眼的畫面等，檢方認為許犯嫌明確，偵結依竊盜罪嫌將許翁向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審理時，許男於調解程序由其代理人具狀表示，許患有第一類精神病，沒辦法理解其行為對錯。但法院發現，許當時在警詢時供稱，監視器畫面中騎機車的男子是他本人，摘取龍眼是準備晚餐後食用，大該摘了5顆。

法院指出，許陳述內容清楚，可按監視器畫面辨識自身行為與計算龍眼數量，無證據證明行為時有何因精神障礙或心智缺陷，致不能或辨識行為能力降低，不符合刑法第19條減刑要件。

法院也說，刑法第61條第2項規定，犯竊盜罪，情節輕微，顯可憫恕，認為依刑法第59條情堪憫恕減刑後仍嫌過重者，得免除其刑。