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慘！買車自己沒駕駛過 借人開不到一年狂收43張罰單

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

罰單示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
罰單示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

吳姓男子購買汽車後借給宋姓男子駕駛，約定好車輛相關費用、罰單均由宋負擔，未料宋不到一年內累積43張罰單未繳，台北市交通裁決所處分吳繳費、記點，吳不服提行政訴訟，台北高等行政法院裁定吳敗訴確定。

吳的車輛自2019年12月至2020年9月間，因超速、違停紅線、未繳停車費和通行費等，被開罰43張罰單，金額分別為300元至5200元不等，北市交通裁決所要求吳繳費，吳提訴訟抗罰。

吳主張，自己雖然是車主，但買車之後沒有開過，反而是借給宋使用，兩人還簽訂合約，約定由宋負擔行車產生的費用、罰單；他也曾和宋到監理站辦分期繳納罰款，未料宋只繳了一期，就未再繳納，延宕他無法辦理歸責手續。

台北地方法院一審認為，車輛43次違規屬實，舉發通知單也合法送達給吳，但吳逾期沒有辦理歸責實際駕駛人，認為裁決所處分沒有違誤，判吳敗訴。

吳不服上訴指出，他已闡明宋蓄意拖延，導致他無法在有效期間內申訴，並提出相關合約書等，請求法院撤銷處分。北高行指出，吳的上訴理由沒有表明判決違背法令之處，及具體內容，認為吳上訴不合法，裁定駁回訴訟確定。

罰單 北市 監理站

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