清理消毒冰櫃、解剖室 台南酒駕易服勞務者「心驚驚」

台南地檢署為教育酒駕行為人體會生命的脆弱，並學習尊重、珍重生命的可貴，今天與台南市府民政局在市立殯葬管理所辦理「關懷生命零酒駕」專案活動，安排17位酒駕易服勞務及酒駕緩起訴被告，協助清理消毒冰櫃、解剖室及擦拭屍盤等，勞務者直呼「心驚驚」。

有鑑於近年酒駕造成重大事故，人員傷亡使得社會付出極大代價，南檢檢察長葉淑文責成觀護人室針對酒駕執行案件加強關懷生命教育，並使轉化為具體社區服務，以利社會大眾。

南檢首次與民政局合作，將社服勞役場所拉到殯葬管理所，一早計有17位勞務者來到現場集合，因現場還有告別式場及許多家屬神情哀戚，忙裡忙外、進進出出。由殯葬管理所工作人員主導現場派工及督導。台南地檢署主任檢察官黃淑妤、民政局長姜淋煌等人到場勉勵與關懷。

這次工作項目包括油漆禮廳牆面、清理水溝，以及清理消毒冰櫃、解剖室及擦拭屍盤等，因長期使用，留有體液及髒汙等，勞務者逐一以抹布擦拭及拖把清理消毒。

然而，大多數勞務者不曾接觸相關施設，還配戴平安符，直呼「心驚驚」。也有勞務者因酒駕累犯被處6個月，一個上午下來折抵4個鐘頭，都不知道還要做何時？主任檢察官黃淑妤勉勵外，提醒太陽底下工作，小心身體狀況，補充水份，避免中暑。

民政局長姜淋煌表示，酒駕易服勞務者到殯葬所冰櫃擦拭等，藉此體會生命的可貴，酒駕會造成個人、家庭及他人生命、財產損失，仍有許多市民喝了酒仍會忘記，希望透過這次專案活動，期能改掉個人酒駕惡習，進而體會生命存在的價值。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康