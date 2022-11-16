淘寶網購進口中國洗鼻器送選民 新竹市長候選人黃源甫遭起訴

新竹地檢署。圖／報系資料照

新竹地檢署檢察官劉怡君指揮新竹市警察局第三分局、法務部調查局新竹市調查站、移民署新竹市專勤隊，偵辦新竹市長候選人黃源甫贈送選民鼻腔沖洗器一案，昨偵查終結，黃源甫遭求以重刑，被以投票交付賄賂罪嫌提起公訴。

據檢方調查，黃源甫涉嫌從今年4月底開始，因投入市長選舉，為求順利當選，且自認為疫情期間其醫師經歷具有優勢，起意透過衛教及防疫宣導等場合，以防疫為由，贈送鼻腔沖洗器給具有投票權之人，爭取選民支持。

檢方指出，黃源甫涉經由在中國購物網站，如淘寶、阿里巴巴等，也從蝦皮下訂單，向中國廠商洽購鼻腔沖洗器，每只市價約新台幣350元至450元不等，但他輸入醫用沖洗器並未獲衛福部核准。

檢方調查發現，黃源甫要求中國廠商拆除包裝盒，以不印文字的塑膠套或透明拉鍊袋包裝，並要求廠商寄送的包裝上不得使用「醫療用」、「醫用」等文字，且輸入時不得使用醫療器材、「醫療沖洗器」、「鼻竇沖洗器」、「鼻沖器」等文字報關。

他還向親友借用名義作為輸入鼻腔沖洗器的實名認證人頭，以規避海關查驗，避免贈送鼻腔沖洗器給新竹市市民時，被發現為中國大陸地區產品而產生品質疑慮。

中國製鼻腔沖洗器於今年7 月間，陸續自中國大陸地區運抵黃源甫位在新竹市東區的住處，他再開始透過LINE及臉書廣發贈送鼻腔沖洗器給新竹市市民、里長、鄰長、巡守隊及社區團體等，並表明新竹市長候選人身分及請求市民賜票支持等訊息文字。

他還先後於9月5日、9 月18日，利用新竹市某社區志工、重陽節等活動場合，到場贈送貼有競選貼紙的鼻腔沖洗器給選民，並向選民宣講強調該鼻腔沖洗器非市場上易於取得之物，切勿低估該鼻腔沖洗器價值，是因其醫師身分，才能有管道取得等語。

檢察官劉怡君經蒐集相當證據，於10月14日持法院的搜索票，親自率司法警察執行搜索，查扣及選民繳回的鼻腔清洗器共236個，另傳喚相關選民、證人近30人次，同時數位採證、分析扣案電磁紀錄、文書，昨天偵查終結，以黃源甫涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1 項之投票交付賄賂罪嫌，提起公訴。