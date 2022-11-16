台中警啟動選前掃賭 查獲8件選舉賭盤案

選戰倒數，台中市警方日前啟動掃蕩賭博專案，查獲選舉賭盤案8件8人，簽注方式多以「市長選舉」作為下注標的，大多以每注新台幣5000元或1萬元為賭資，訊問後依法送辦。

台中市警察局刑警大隊今天發布新聞稿表示，台中市警局配合警政署於10月24日至11月9日，執行選前第2波「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」。

警方共查獲地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博等3類案件109件298人，查扣不法金流現金達5000餘萬元，另清查地下匯兌洗錢金額及投注賭資逾288億元。

警方指出，專案期間共查獲選舉賭盤案8件8人，簽注方式多以「市長選舉」作為下注標的，於社群軟體社團、群組對話中顯示讓票數、賠率及當前賠率總下注量等，供不特定賭客選擇下注標的。

賭盤案件多以每注5000元或1萬元賭資，透過匯款作為入金方式向組頭下注，待選舉結束開票結果，再依下注賠率出金，因嚴重影響選舉公正性，全案均依違反公職人員選舉罷免法及賭博罪嫌送辦。

另外，台中市刑警大隊配合刑事局中部打擊犯罪中心，鎖定45歲徐男經營的網路境外簽賭公司，徐男委任女友張女管帳，公司招攬中國與東南亞地區民眾，下注歐美職業賽事運動。

警方從今年8月起陸續逮捕徐男、張女及公司成員共57人，並查扣不法所得5039萬餘元，以及各式進口轎車、名牌包與手錶等不法所得；另法院裁定扣押徐男名下房產、金融帳戶及車輛，估計約2億餘元。